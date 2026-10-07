Aranceles de 60% a insumos chinos encarecen la producción de autopartes en México

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    Aranceles de 60% a insumos chinos encarecen la producción de autopartes en México
    Aunque la revisión del T-MEC elevó las órdenes de compra en México, el sector aún necesita fortalecer la producción interna de tecnología y componentes clave. ARCHIVO

Aranceles de hasta 60% a insumos de Asia encarecen las autopartes en México y fuerzan la sustitución de proveedores, pese al alza en la demanda

Para los fabricantes de autopartes en México, la aplicación de aranceles a países con los que no se tiene un acuerdo comercial, especialmente en insumos chinos, encareció la producción nacional.

En conferencia, René Mendoza, presidente de la Cadena de Valor para la Industria en México, explicó que la revisión del T-MEC aumentó la demanda de compras productivas de México; sin embargo, los productores enfrentan retos.

“Tenemos un efecto que no habíamos visto anteriormente, en los últimos 30 años en la industria de nuestro País, el impacto que están teniendo en la industria los aranceles que México le puso en diciembre (2025) a las importaciones de Asia, principalmente de China”, explicó el directivo.

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Mendoza explicó que anteriormente las reglas de origen solamente revisaban lo que va en el producto, no lo que la industria requirió para su producción.

“Anteriormente era muy fácil para la industria traerse insumos de Asia; podía pagar nada más del 3 por ciento de cuotas de importación”.

"Ahorita se elevó hasta un 60 por ciento. Eso está provocando que también los equipos de compras busquen proveedores en México", explicó.

Si bien para México ha aumentado la demanda, la realidad es que todavía hay segmentos en los que se debe reforzar la producción nacional, o bien, apostar por las importaciones, dijo Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

“La pregunta estratégica es cuánto valor, tecnología y capacidad podemos integrar de forma competitiva dentro de México y Norteamérica” , expresó Padilla.

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