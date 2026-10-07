Aranceles de 60% a insumos chinos encarecen la producción de autopartes en México

Para los fabricantes de autopartes en México, la aplicación de aranceles a países con los que no se tiene un acuerdo comercial, especialmente en insumos chinos, encareció la producción nacional.

En conferencia, René Mendoza, presidente de la Cadena de Valor para la Industria en México, explicó que la revisión del T-MEC aumentó la demanda de compras productivas de México; sin embargo, los productores enfrentan retos.

“Tenemos un efecto que no habíamos visto anteriormente, en los últimos 30 años en la industria de nuestro País, el impacto que están teniendo en la industria los aranceles que México le puso en diciembre (2025) a las importaciones de Asia, principalmente de China”, explicó el directivo.