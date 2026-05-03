Ariadna Montiel asume la dirigencia nacional de Morena

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    Ariadna Montiel asume la dirigencia nacional de Morena
    Durante una elección que se llevó a cabo en 20 minutos, la ex titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes fue designada como la dirigente nacional de Morena. CAPTURA DE PANTALLA

La ex secretaria de Bienestar rindió protesta al frente del partido, junto a Óscar del Cueto como el secretario de Finanzas

Durante una elección que se llevó a cabo en 20 minutos, la ex titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes fue designada como la dirigente nacional de Morena rumbo a las próximas elecciones durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario en el WTC de la Ciudad de México.

Tras ser nombrada como la nueva dirigente nacional morenista tomó protesta del cargo que dejó vacante Luisa María Alcalde hasta el 1 de octubre de 2027. En el mismo evento se eligió a Óscar del Cueto como el nuevo secretario de Finanzas.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, afirmó que fueron designados por unanimidad y tomó protesta a la nueva dirigencia.

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“DEBEMOS DEMOSTRAR DE LO QUÉ ESTAMOS HECHOS”

Montiel Reyes firmó en su mensaje que “demos demostrar de qué estamos hechos”, durante la toma de protesta en la dirigencia nacional del partido guinda.

“Agradezco profundamente esta oportunidad de servir al movimiento de transformación que hemos construido, este es un momento histórico que debemos demostrarlo que estamos hechos... asumo esta responsabilidad con plena conciencia que aquí lo que importa son las causas que defendemos, que lo que realmente importa es el bienestar del partido y que Morena nació en una política de defensa del pueblo”, destacó la ex secretaria del Bienestar en el evento de Morena.

El nombramiento llega en medio de los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a una de las piezas claves del partido y el obradorismo (movimiento relacionado con Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido) Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa por presuntos nexos con el crimen organizado; junto a otros nueve funcionarios.

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MORENA RUMBO A 2027

El renovado Comité Ejecutivo Nacional de Morena, aún con el perfil de confianza que representa Ariadna Montiel, enfrentará la elección de Coahuila, el próximo 7 de junio; junto al proceso para elegir a las y los aspirantes rumbo a las elecciones de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas.

Ariadna Montiel dejó la Secretaría del Bienestar el 28 de abril, luego de ocuparla desde 2022 durante la administración de AMLO, siendo fundamental en la estrategia de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y la Beca Benito Juárez. Mientras que Alcalde fue invitada por Claudia Sheinbaum para formar parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, tras la salida de Esthela Damián.

Al evento acudieron políticos como Adán Augusto López; el secretario de Educación, Mario Delgado; gobernadores como Mara Lezama, Margarita González Saravia y Américo Villarreal; la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, y Andres Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido político.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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Claudia Sheinbaum añadió que “La Cuarta Transformación construye igualdad, amor al pueblo y amor a la patria”.

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Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anuncio que pidió licencia temporal ante el Congreso del Estado, luego de los señalamientos de la justicia norteamericana.

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Yeraldine Bonilla Valverde fue designada como la primera mujer gobernadora interina de Sinaloa tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya en medio de investigaciones federales y señalamientos desde Estados Unidos. La votación en el Congreso se resolvió con 33 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, marcando un relevo político histórico en la entidad. Rubén Rocha Moya solicitó separarse del cargo por más de 30 días debido a investigaciones de la Fiscalía General de la República y acusaciones de narcotráfico y posesión ilegal de armas presentadas por autoridades de Estados Unidos. Proceso legislativo: La sesión extraordinaria del Congreso fue encabezada por la Mesa Directiva, que tras debate aprobó la licencia y designó a Bonilla como gobernadora interina.

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