Se reúnen Mario Delgado y Ariadna Montiel previo a renovación en Morena

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Se reúnen Mario Delgado y Ariadna Montiel previo a renovación en Morena
    El domingo, Montiel participará en la elección para definir a la nueva dirigencia nacional de Morena, en sustitución de Luisa María Alcalde Luján. FOTO: Cuartoscuro Toño Aguilar

El titular de la SEP informó que desayunaron juntos y reflexionaron sobre la evolución de la Cuarta Transformación en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario Delgado, secretario de Educación Pública, se reunió este viernes con Ariadna Montiel, ex titular de la Secretaría del Bienestar y aspirante a la dirigencia nacional de Morena.

A través de redes sociales, el funcionario informó que desayunaron juntos y reflexionaron sobre la evolución de la Cuarta Transformación en México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-rocha-moya-sheinbaum-acusa-a-oposicion-de-buscar-la-intervencion-de-estados-unidos-CG20409218

”Hoy tuve el privilegio de desayunar con Ariadna Montiel. Recordamos viejas batallas, anécdotas y compartimos reflexiones sobre nuestro movimiento y los cambios tan profundos que ha logrado en nuestro país de la mano del pueblo de México”, publicó en X.

Delgado encabezó la dirigencia nacional de Morena entre 2020 y 2025, cargo que dejó para integrarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como titular de la SEP.

DOMINGO SE DEFINE LA NUEVA DIRIGENCIA NACIONAL

En su publicación, destacó a Montiel como una mujer de convicciones y señaló que su trabajo refleja los valores del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual mandataria.

”Estoy seguro que este domingo toda nuestra militancia le dará su respaldo con mucha alegría y seguridad de que su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027 para que nuestra patria siga adelante con la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano”, añadió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marchan-en-morelos-y-denuncian-crisis-de-seguridad-para-maestros-FH20412304

El domingo, Montiel participará en la elección para definir a la nueva dirigencia nacional de Morena, en sustitución de Luisa María Alcalde Luján.

LEGISLADORES ARROPAN A MONTIEL

Esta semana, legisladores de Morena respaldaron su posible llegada al cargo, destacando su desempeño al frente de la Secretaría del Bienestar.

”Desde el Bienestar apoyó muchísimo a nuestro bello puerto de Acapulco cuando lo azotó el ‘Otis’, cuando lo azotó el ‘John’. Ella vivía allí, ella estaba allá, no se despegaba de Acapulco”, afirmó el diputado morenista Félix Salgado Macedonio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aguarda-la-cnte-arribo-de-sheinbaum-al-aeropuerto-de-palenque-solicitaran-mesa-de-dialogo-GH20412037

Senadores como Lucía Trasviña y Saúl Monreal señalaron que uno de los principales retos de la futura dirigencia será mantener la unidad interna rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas. a las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Funcionarios públicos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Andrés Manuel López Obrador
Claudia Sheinbaum
Ariadna Montiel

Organizaciones


Morena
Secretaría De Bienestar
SEP

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Evidencia contra Rocha

Evidencia contra Rocha
true

Rocha Moya: ¿Por cuánto tiempo lograrán sostenerlo?
Alejandro “Alito” Moreno solicitó formalmente que Morena pierda su registro como partido político, tras revelarse una acusación en Estados Unidos que vincula a funcionarios del partido con el crimen organizado en Sinaloa.

‘El narco está de su lado’... ‘Alito’ Moreno exige cancelar registro de Morena tras acusación a Rocha Moya
En una carta difundida en agosto de 2024, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García revelo que el día que fue secuestrado iba a reunirse con Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda.

¿Por qué relacionan a Rocha Moya con la captura de ‘El Mayo’ y la muerte Héctor Melesio Cuén?
El aumento en el uso de energía eléctrica durante temporadas de calor puede llevar a los hogares a la tarifa de alto consumo de la CFE.

¿Tu recibo de luz subió? Así puedes evitar la tarifa DAC de la CFE
Inconsistencias en las respuestas, puede ser la diferencia entre que aprueben o rechacen la expedición del documento en minutos.

Manual de supervivencia para la Visa Americana: ¿Qué responder (y qué callar) en la entrevista consular?
Guillermo Ochoa perfila su despedida de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026, torneo en el que buscaría disputar su sexta Copa del Mundo con el Tri.

El adiós de un histórico: Guillermo Ochoa se retira tras jugar su sexto Mundial en 2026
Las altas temperaturas registradas en México elevan el riesgo de golpes de calor en perros y gatos, una emergencia veterinaria que puede poner en peligro su vida en cuestión de minutos.

¡Cuidado! Aprende a detectar un golpe de calor para cuidar de tus animales de compañía