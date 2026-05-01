Se reúnen Mario Delgado y Ariadna Montiel previo a renovación en Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario Delgado, secretario de Educación Pública, se reunió este viernes con Ariadna Montiel, ex titular de la Secretaría del Bienestar y aspirante a la dirigencia nacional de Morena. A través de redes sociales, el funcionario informó que desayunaron juntos y reflexionaron sobre la evolución de la Cuarta Transformación en México.

”Hoy tuve el privilegio de desayunar con Ariadna Montiel. Recordamos viejas batallas, anécdotas y compartimos reflexiones sobre nuestro movimiento y los cambios tan profundos que ha logrado en nuestro país de la mano del pueblo de México”, publicó en X. Delgado encabezó la dirigencia nacional de Morena entre 2020 y 2025, cargo que dejó para integrarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como titular de la SEP.

DOMINGO SE DEFINE LA NUEVA DIRIGENCIA NACIONAL En su publicación, destacó a Montiel como una mujer de convicciones y señaló que su trabajo refleja los valores del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual mandataria. ”Estoy seguro que este domingo toda nuestra militancia le dará su respaldo con mucha alegría y seguridad de que su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027 para que nuestra patria siga adelante con la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano”, añadió.

El domingo, Montiel participará en la elección para definir a la nueva dirigencia nacional de Morena, en sustitución de Luisa María Alcalde Luján. LEGISLADORES ARROPAN A MONTIEL Esta semana, legisladores de Morena respaldaron su posible llegada al cargo, destacando su desempeño al frente de la Secretaría del Bienestar. ”Desde el Bienestar apoyó muchísimo a nuestro bello puerto de Acapulco cuando lo azotó el ‘Otis’, cuando lo azotó el ‘John’. Ella vivía allí, ella estaba allá, no se despegaba de Acapulco”, afirmó el diputado morenista Félix Salgado Macedonio.

Senadores como Lucía Trasviña y Saúl Monreal señalaron que uno de los principales retos de la futura dirigencia será mantener la unidad interna rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas. a las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas.

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