Ariadna Montiel rechaza acusación de Maru Campos sobre presuntos nexos con el crimen organizado

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    Ariadna Montiel rechaza acusación de Maru Campos sobre presuntos nexos con el crimen organizado
    Ante la acusación de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó sus declaraciones por tener nexos con el crimen organizado. MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Pidió a la panista que si tiene “pruebas” del delito de narcotráfico, las presente ante las autoridades

Ante la acusación de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, rechazó sus declaraciones por tener nexos con el crimen organizado.

Por lo que pidió a la panista que si tiene “pruebas” del delito de narcotráfico, las presente ante las autoridades correspondientes.

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A través de X, afirmó que dicho señalamiento carece de sustento, pero invitó a la mandataria estatal a, en caso de contar con pruebas acerca de algún delito, acudir con las autoridades correspondientes a denunciar.

“No permitiré que señalamientos sin sustento ni calumnias pongan en duda mi trayectoria y honestidad. Lo único que buscan es distraer la atención de lo verdaderamente importante: Usted y su gobierno han violentado la Soberanía Nacional”, comentó.

Agregó que Chihuahua y México deben conocer la verdad detrás de la intervención de al menos dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, debido a sus siglas en inglés) con el fin de hallar y desmantelar un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de drogas.

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“Chihuahua y todo México merecen saber qué papel desempeñaron agentes estadounidenses de la CIA en un operativo realizado en territorio nacional, quién autorizó su participación y quién es la persona responsable de la vulneración de nuestra soberanía”, declaró.

En su cuenta de redes sociales, la líder morenista arremetió contra la mandataria panista, por lo que dijo sentirse orgullosa de haber sido señalada, “porque eso me pone al otro lado de lo que ella es y representa: la corrupción, el privilegio, la deslealtad. Eso es lo que la caracteriza”, aseguró.

“(La gobernadora de Chihuahua) actúa cobardemente, es mitómana y se conduce con deslealtad hacia sus gobernados, a la patria e incluso a sus amigos”, dijo luego de afirmar que los chihuahuenses son un “pueblo hermoso, valiente, noble y leal. Lástima que tenga una gobernadora totalmente distinta a esos valores”.

Finalmente, añadió que está con la frente en alto, del lado del pueblo mexicano y de la gente que menos tiene. “He trabajado por sacar de la pobreza a miles de chihuahuenses que habían vivido en el abandono, especialmente al pueblo rarámuri, al que su gobernadora desprecia”.

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MARU CAMPOS ACUSA A ARIADNA MONTIEL DE NEXOS

Durante el programa del periodista Carlos Loret de Mola, Campos acusó a Montiel, sin pruebas, de tener nexos con la delincuencia organizada. Específicamente con el Cártel de Sinaloa desde 2021, cuando se habrían celebrado elecciones.

Según la mandataria estatal, el supuesto acuerdo habría contemplado protección para Montiel durante los procesos electorales a cambio de que el Gobierno federal no interviniera en actividades delictivas en determinadas zonas de Chihuahua.

“Está vinculada con el crimen organizado (...) ella cambió su residencia al estado de Chihuahua, pasó varios años en Chihuahua, incluso aspiró en un momento a la gubernatura de Chihuahua y se habló mucho de eso”, declaró.

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En una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Campos amplió los señalamientos, sostuvo que el presunto pacto estaría relacionado con actividades como el trasiego de drogas y la operación de laboratorios clandestinos en municipios de la entidad.

De acuerdo con Campos, la supuesta falta de intervención de las fuerzas federales en localidades como Guadalupe, Calvo y Morelos sería un indicio de ese acuerdo.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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