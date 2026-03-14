Operarán cinco vuelos semanales de la ruta Monterrey-Nueva York para el verano de 2026

MONTERREY, NL.- En el marco del Mundial de Fútbol 2026, Nuevo León dio a conocer que fortalecerá su conectrividad internacional este verano con la operación de la ruta Monterrey-Nueva York ( Aeropuerto JFK).

Lo anterior es posible gracias a la alianza Aeroméxico-Delta que operará de forma estacional entre el 11 de junio y el 30 de agosto.

La operación contará con cinco vuelos semanales entre ambos destinos y permitirá ofrecer más de mil 600 asientos semanales, ampliando las opciones de viaje entre el noreste de México y uno de los principales centros financieros y turísticos del mundo.

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Esta conexión se suma a la red de rutas que operan desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, que actualmente conecta a Nuevo León con 65 destinos de los cuales 38 son nacionales y 27 internacionales que han permitido que Nuevo León se consolide como uno de los principales centros de conexión aérea del norte del país.

La secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, señaló que el fortalecimiento de las rutas aéreas es un elemento clave para impulsar la actividad turística y el dinamismo económico del estado.

”Cada nueva conexión internacional amplia las oportunidades de intercambio turístico y de negocios para Nuevo León”, destacó.

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Añadió que esta operación con Nueva York acerca a Nuevo León con uno de los centros económicos más relevantes del mundo y fortalece su presencia en el mercado estadounidense.

Por su parte, Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de ventas globales de Aeroméxico desestacó que la alianza Aeroméxico-Delta continúa ofreciendo opciones de conectividad para el verano 2026.

”Con esta ruta buscaremos facilitar la conexión de pasajeros entre más ciudades de México y Estados Unidos durante la temporada alta”, precisó.

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HORARIOS:

Los vuelos saldrán de Monterrey a las 16:36 horas

Llegada estimada al Aeropuerto JFK a las 23:00 horas

El vuelo de regreso saldrá de Nueva York a las 09:30 horas

La llegada a Monterrey será a las 12:15 horas