Arremeten contra Pavlovich en su toma de protesta como embajadora en Panamá

México
/ 6 agosto 2025
    Algunos legisladores aseguran que el nuevo cargo para Pavlovich es un premio político. FOTO: CUARTOSCURO

La oposición cargó contra la ex gobernadora de Sonora, a la que acusan de corupta

Entre gritos de “¡Corrupta!”, Claudia Pavlovich rindió protesta ante la Comisión Permanente como Embajadora de México en Panamá.

Pese a los llamados al respeto del Presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña, la ex priista fue recibida en el pleno de la Permanente por la panista Lilly Téllez con el grito de “¡Claudia Pavlovich corrupta!”.

Los gritos se escucharon desde que la nueva Embajadora ingresó al salón acompañada por una comisión de legisladores, hasta que se retiró de éste.

“Antes de tomar protesta, hago testigo a esta asamblea de la conducta recurrente de una legisladora de estar desordenando las ceremonias solemnes de toma de protesta, incurriendo de manera permanente y sistemática en un golpeteo y en una falta de respeto a nuestro cuerpo diplomático, lo cual esta Presidencia repudia de manera absoluta y tajante”, dijo Fernández Noroña, quien momentos antes había llamado a sus pares a guardar respeto y la solemnidad que la situación ameritaba.

El debate en torno a la ratificación de Pavlovich inició en medio del sonido de las sirenas de dos megáfonos llevados al pleno por legisladores panistas, quienes protestaban por la negativa para modificar el orden del día y colocar como primer punto la discusión de los presuntos vínculos de políticos con el crimen organizado.

Durante el debate, la Oposición se pronunció contra la ratificación de Pavlovich y criticó al Gobierno federal por premiar a la ex priista con una Embajada, a pesar de que defendió a los dueños de la Guardería ABC.

La panista Lilly Téllez calificó la designación de la ex Gobernadora de Sonora como una burla para las víctimas de la Guardería ABC y para sus familias, a quienes la Presidenta Claudia Sheinbaum y Morena les prometieron hacer justicia, pero también para las víctimas de la masacre de la familia LeBarón, que ocurrió durante su Gobierno, y para los sonorenses, por el desvío de mil 450 millones de pesos de ese estado.

“Vean lo que está haciendo Morena. Durazo prometió castigo a Pavlovich una y otra vez y llegaron al poder y la doblaron por corrupta y les entregó el Estado. Claudia Pavlovich es la persona más detestada de Sonora, porque la detestan en Morena y todos los demás, por traidora”, afirmó.

Téllez les dijo también a los panameños que tengan cuidado con la “fichita” que les está mandando Morena, porque es una corrupta vulgar que adora el dinero sucio.

“Se los va a bailar en cuanto pueda”, sostuvo.

En respuesta, la petista Lilia Aguilar acusó a la panista de negar que ella y Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la Guardería ABC son primas, ya que los abuelos de ambas eran hermanos.

“No solamente le pedimos cuánto le paga Ricardo Salinas Pliego, sino que hoy nos aclare la relación de parentesco y qué fue lo que ella ganó con la tragedia del ABC”, reiteró.

Durante la intervención de la diputada del PT, en uno de los extremos del salón de sesiones fue desplegada una manta con la imagen de Lilly Téllez y la leyenda “Traidor a la Patria. Empleado de TV Azteca y Fox”.

El priista Humberto Ambriz dijo que la ratificación de Pavlovich no es un nombramiento más, sino un premio político por su traición y un botón de muestra del deterioro institucional que ha dejado al Servicio Exterior Mexicano de rodillas.

“Nombrar a Claudia Pavlovich como Embajadora de Panamá no tiene justificación personal, ni académica, ni diplomática, tiene otra lógica, la lógica del trueque político: nos entregas Sonora y yo te mando a disfrutar del canal”, expresó.

El legislador aseguró que Pavlovich no representa a México y, por el contrario, es una muestra de que la Cancillería se ha convertido en una agencia de colocaciones para Gobernadores derrotados, operadores vencidos y traidores con nostalgia de poder.

“Qué bonito es traicionar al PRI y terminar con pasaporte diplomático. ¡Vaya premio!”, dijo.

El pleno avaló también a Francisco Javier Díaz de León como Embajador ante la República de Turquía y, en forma concurrente, ante Georgia, Kazajstán y Turkmenistán.

