‘No me asusta comparecer ante la autoridad’: Adán Augusto López ante señalamientos

El senador morenista Adán Augusto López dijo que no tiene miedo de comparecer ante las autoridades, ante los señalamientos que lo vinculan al crimen organizado por los nexos de su ex secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, con el grupo criminal “La Barredora”.

Desde tribuna, López señaló que “lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy enfrento es la frustración de una Oposición que no acaba de entender que va para largo, ese México que prácticamente habían sepultado ya no va a regresar.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum afirma: tengo la certeza que el Poder Judicial va a ser mejor

”Mirándolos a los ojos les digo que en el momento que haya citatorio voy a acudir, no me asusta que tenga que comparecer, la rendición de cuentas siempre es una constante en mi vida”, señaló.

Los dichos de Adán Augusto ocurrieron en respuesta al punto de acuerdo que presentó la senadora Lilly Téllez en el que pidió que el morenista pidiera licencia para ponerse a disposición de las autoridades.

Téllez dijo que las acusaciones contra López Hernández son “gravísimas” e incluso ponen en riesgo a los integrantes del Senado por su relación con un “grupo criminal violentísimo”.

Adán Augusto López es señalado por su cercanía con Hernán Bermúdez, quien fungió como secretario de Seguridad en su gestión como gobernador de Tabasco y quien cuenta con una orden de captura por sus presuntos vínculos con la organización criminal La Barredora.