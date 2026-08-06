Asegura la presidenta del Senado que la ‘FGR no fabrica culpables’

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    Asegura la presidenta del Senado que la ‘FGR no fabrica culpables’
    La legisladora dijo que el exmandatario estatal debe responder ante la justicia. Cortesía

Laura Itzel Castillo advirtió que la investigación corresponde a un proceso judicial que debe seguir su curso

CDMX.- La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) esté “fabricando culpables” en el caso Ayotzinapa, luego de la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de información relacionada con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”.

En conferencia de prensa, la legisladora recordó que Aguirre Rivero ocupaba la gubernatura de Guerrero cuando ocurrieron los hechos, y advirtió que la investigación corresponde a un proceso judicial que debe seguir su curso, por lo que el exmandatario estatal debe responder ante la justicia.

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“Rechazo que se estén fabricando culpables. Ángel Aguirre era el gobernador y estamos hablando de una situación de hace 12 años que tiene que ver con una investigación en relación con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”, señaló.

RECHAZA QUE ARRESTO SEA UN DISTRACTOR

Dijo que la detención está relacionada con la presunta responsabilidad en el ocultamiento de información, por lo que será en las instancias correspondientes donde se determinen responsabilidades. “Lo importante es que haya justicia”, subrayó.

Ante los cuestionamientos sobre las críticas que señalan una presunta persecución política contra exfuncionarios, la presidenta del Senado insistió en que el objetivo debe ser esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

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Laura Itzel Castillo recalcó que Morena no “fabrica culpables” y enfatizó que la detención de Ángel Aguirre responde a “investigaciones sustentadas en cuestiones muy importantes, que son los hechos”.

Rechazó que este arresto sea un distractor del gobierno, “se está actuando por la justicia de este país”.

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