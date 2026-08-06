Inician Pemex y Petrobras convenio de cooperación: SRE

CDMX.- El Memorando de Entendimiento entre las petroleras Pemex y Petrobras, que plantea colaboración en exploración, producción y refinación de petróleo, entró en su fase de ejecución, anunció este jueves el Canciller Roberto Velasco. Durante una visita de trabajo en Brasil, el Secretario de Relaciones Exteriores informó que el convenio tendrá una vigencia inicial de dos años.

“La cooperación entre Pemex y Petrobras, las dos mayores empresas petroleras estatales de América Latina, entra en su fase de ejecución”, expresó. “El Memorando de Entendimiento suscrito entre ambas articula la experiencia de Petrobras en aguas profundas con el potencial energético, y la infraestructura de Pemex, y abre, con una vigencia inicial de dos años, una agenda de intercambio técnico, tecnológico y regulatorio”.

Agregó que una delegación de Pemex se encuentra en Río de Janeiro para dar seguimiento a la instrumentación del Memorando. ACUERDO DE COLABORACIÓN En junio pasado, las petroleras nacionales acordaron colaborar en distintas áreas, con el propósito de expandir sus reservas. Durante la visita del Canciller, los gobiernos de México y Brasil suscribieron dos acuerdos más, para ampliar la cooperación en materia educativa y científica.

“Traerá cursos de portugués y cultura brasileña al Instituto Guimarães Rosa de México, y el que suscriben la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, para fortalecer la colaboración en investigación e innovación”, afirmó Velasco. El Secretario subrayó que el sector energético se ha consolidado como el principal eje de la relación económica entre México y Brasil, y atribuyó ese impulso a la visita que realizó a México el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, en agosto pasado.

REVISAN AGENDA BILATERAL También, informó que durante la sexta Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, celebrada esta mañana, se revisó la agenda bilateral y se alcanzaron acuerdos en temas como salud pública, agricultura, transformación digital, cooperación espacial, igualdad de género, asistencia humanitaria, gestión de riesgos y medio ambiente. “México y Brasil compartimos la convicción de que el multilateralismo y la cooperación entre Estados son la base de una América Latina y el Caribe más próspera e incluyente”, indicó.

“Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento del sistema multilateral y con la reforma de las Naciones Unidas”. Asimismo, informó que ambos gobiernos acordaron ampliar el intercambio comercial y promover nuevas inversiones. “El peso conjunto de nuestras economías nos permite contribuir a la integración productiva regional. Por ello acordamos ampliar el comercio bilateral y las inversiones recíprocas, en beneficio de ambos pueblos”, sostuvo.

Velasco adelantó que este viernes se trasladará a São Paulo, donde se reunirá con representantes del sector empresarial. “Lo que hoy firmamos entre gobiernos se completa mañana con quienes generan inversión y empleo”, destacó.