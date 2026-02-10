Asegura Pablo Lemus que se impuso a la presidenta municipal interina de Tequila pese a ser investigada por vínculos con crimen organizado

De acuerdo con el Gobernador Pablo Lemus, fue la Secretaría de Gobernación (Segob) la que eligió a la Presidenta Municipal interina de Tequila tras la detención de su antecesor por vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, documentos judiciales y testimonios revelan que Lorena Marisol Rodríguez Rivera pertenece al mismo círculo político y delictivo del edil encarcelado, Diego Rivera Navarro, ambos de Morena.

TE PUEDE INTERESAR: Afirman que la última década el reporte de personas desaparecidas aumentó 213%; más de 12 mil casos en 2025

Inclusive se señala que la morenista mantiene una relación sentimental con uno de los coacusados de Rivera, el cual enfrenta cargos por secuestro y delincuencia organizada.

Rodríguez Rivera asumió el cargo el domingo por la noche después de que el Cabildo la designó para sustituir a Rivera Navarro, detenido el jueves por extorsión y delincuencia organizada vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, como parte de la Operación Enjambre lanzada por el Gobierno federal.

Lemus confirmó ayer que la Segob orquestó la selección tras una conversación con la Secretaria Rosa Icela Rodríguez, el 5 de febrero en Querétaro.

“Les dije que nosotros estábamos para hacer cumplir la voluntad democrática y que ellos vieran perfiles de regidoras y regidores, y nos dijeran, en un ejercicio democrático y de escuchar a los miembros del Pleno del Ayuntamiento, quién tenía el mejor perfil. Ellos se pusieron de acuerdo en la nueva Presidenta interina, a quien no tengo el gusto de conocer”, detalló el Gobernador.

Novia de acusado

Según la causa penal 39/2026, la regidora Evelin Sarahí Castañeda Chávez declaró ante agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el 3 de octubre de 2025 que “Marisol es la pareja sentimental de Toribio”.

Juan Gabriel Toribio Villarreal, exdirector de Catastro y Predial de Tequila, fue detenido junto con Rivera Navarro y permanece recluido en el Penal Federal de Cintalapa, Chiapas.

Enfrenta cargos por participar en el plagio de Guillermo Cordero García, precandidato de Morena que compitió con Rivera Navarro en 2021.

“Recuerdo que aproximadamente a las 5:00 de la tarde fue cuando Diego Rivera Navarro y Juan Gabriel Toribio Villarreal entraron al cuarto donde nos tenían encerrados a J.A.G.G. (Julio Alejandro García Gutiérrez, candidato suplente) y a mí, llevando el documento donde renunciábamos a nuestra candidatura (...), obligándonos a firmar el documento y a poner nuestras huellas digitales”, declaró Cordero el 26 de enero.

Pese a que este expediente es el que llevó a la cárcel a Diego Rivera y sus colaboradores, la nueva alcaldesa negó que hubiera extorsiones en Tequila.

Y a Toribio también lo negó como pareja: dijo que era sólo un compañero de trabajo y un amigo.

A la polémica se sumó un video donde Rodríguez Rivera aparece en una fiesta en la que los asistentes cantan “El del Palenque”, que exalta al líder del CJNG, Nemesio Oceguera “El Mencho”.

En las imágenes no se le ve entonando la canción, pero sí divertida y grabando a una mujer que lo hace.Lemus pidió cautela: “No hay que prejuzgar”.

El Gobernador visitará Tequila hoy acompañado de su Gabinete para reunirse con la Alcaldesa interina y empresarios del sector tequilero y turístico.