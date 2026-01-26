Pemex frena un cargamento de crudo a Cuba, según Bloomberg; envío estaba previsto para enero

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió sus planes de enviar un cargamento de crudo a Cuba y lo retiró de su agenda, de acuerdo con un reporte de Bloomberg basado en documentos revisados por ese medio.

Según ese calendario, el embarque estaba previsto para cargarse a mediados de enero y habría llegado a la isla antes de que concluyera el mes; el crudo sería trasladado en el buque Swift Galaxy, conforme al documento citado.

El movimiento ocurre en medio de una escalada de presión política desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump advirtió recientemente que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!”, en referencia a la asistencia energética que recibe La Habana.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que México mantenga el suministro de crudo a Cuba bajo el argumento de “ayuda humanitaria”, en un contexto de apagones crónicos y escasez de alimentos y combustible, según lo expuesto en posicionamientos previos reportados por medios.

Como antecedente regional, el reporte ubicó el cambio en la programación tras el golpe que representó para la isla la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación estadounidense, en un entorno donde estimaciones citadas por Bloomberg apuntan a que el petróleo venezolano cubrió en 2025 alrededor de 30% de las necesidades energéticas de Cuba.

En ese marco, Bloomberg indicó que México ha incrementado envíos a la isla y que, el año pasado, Pemex habría mandado en promedio un barco al mes, equivalente a 20 mil barriles diarios de crudo, en momentos en que el Estado cubano enfrenta limitaciones de divisas para importar combustible de otros proveedores.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el motivo de la suspensión del embarque. Bloomberg señaló que solicitó comentarios a Pemex y a la Secretaría de Energía, sin obtener respuesta.

El ajuste en la agenda de envíos abre interrogantes sobre la continuidad y el volumen del suministro en las siguientes semanas, en un escenario de tensiones diplomáticas y de presión externa, mientras se mantiene el debate interno sobre el alcance y las condiciones de esa política energética hacia Cuba.