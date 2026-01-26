Pemex frena un cargamento de crudo a Cuba, según Bloomberg; envío estaba previsto para enero

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 26 enero 2026
    Pemex frena un cargamento de crudo a Cuba, según Bloomberg; envío estaba previsto para enero
    El movimiento ocurre en medio de una escalada de presión política desde Estados Unidos. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


hidrocarburos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PEMEX

Retiró de su programación un embarque, en un contexto de presión política desde Washington y de señales encontradas sobre la continuidad del suministro

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió sus planes de enviar un cargamento de crudo a Cuba y lo retiró de su agenda, de acuerdo con un reporte de Bloomberg basado en documentos revisados por ese medio.

Según ese calendario, el embarque estaba previsto para cargarse a mediados de enero y habría llegado a la isla antes de que concluyera el mes; el crudo sería trasladado en el buque Swift Galaxy, conforme al documento citado.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Sinaloa y Ejército coordinaron rescate de ‘La Nicholette’; EU dio seguimiento

El movimiento ocurre en medio de una escalada de presión política desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump advirtió recientemente que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!”, en referencia a la asistencia energética que recibe La Habana.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que México mantenga el suministro de crudo a Cuba bajo el argumento de “ayuda humanitaria”, en un contexto de apagones crónicos y escasez de alimentos y combustible, según lo expuesto en posicionamientos previos reportados por medios.

TE PUEDE INTERESAR: Decomiso de ‘huachicol’ en Yucatán: aseguran predio y 338 mil litros de hidrocarburo

Como antecedente regional, el reporte ubicó el cambio en la programación tras el golpe que representó para la isla la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación estadounidense, en un entorno donde estimaciones citadas por Bloomberg apuntan a que el petróleo venezolano cubrió en 2025 alrededor de 30% de las necesidades energéticas de Cuba.

En ese marco, Bloomberg indicó que México ha incrementado envíos a la isla y que, el año pasado, Pemex habría mandado en promedio un barco al mes, equivalente a 20 mil barriles diarios de crudo, en momentos en que el Estado cubano enfrenta limitaciones de divisas para importar combustible de otros proveedores.

TE PUEDE INTERESAR: SAT va contra compra-venta de facturas falsas en 2026; dará 30 días para corregir CFDI apócrifos

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el motivo de la suspensión del embarque. Bloomberg señaló que solicitó comentarios a Pemex y a la Secretaría de Energía, sin obtener respuesta.

El ajuste en la agenda de envíos abre interrogantes sobre la continuidad y el volumen del suministro en las siguientes semanas, en un escenario de tensiones diplomáticas y de presión externa, mientras se mantiene el debate interno sobre el alcance y las condiciones de esa política energética hacia Cuba.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


hidrocarburos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PEMEX

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
De 14 problemáticas que mide el Inegi, la de baches en vía pública es la que más identifican los saltillenses.

Aumenta percepción de baches en Coahuila: registra Saltillo incidencia más alta

El juez de control otorgó a las partes un periodo de dos meses para la investigación complementaria del caso.

Vinculan a proceso a mujer por violencia vicaria en Saltillo; es el primer caso en Coahuila
Manolo Jiménez Salinas encabezó la presentación de la estrategia Coahuila para el Mundial, con la que el estado busca aprovechar la cercanía con Monterrey, una de las sedes oficiales del Mundial.

Gobierno de Coahuila presenta estrategia rumbo a la Ola Mundialista 2026
La prueba reúne cada año a miles de corredores locales y foráneos en las calles de Saltillo.

Confirman fecha para la Carrera San Isidro 15K GIS 2026 en Saltillo
Regalo. Bad Bunny convierte al coquí puertorriqueño en el símbolo central de su nueva colaboración con la NFL.

Bad Bunny lleva la cultura latina a la NFL con su nueva Concho Collection
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura