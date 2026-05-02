Asegura Sheinbaum que la defensa de la soberanía es un principio de su Gobierno

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    Asegura Sheinbaum que la defensa de la soberanía es un principio de su Gobierno
    El posicionamiento de Sheinbaum se registró luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención y extradición de 10 mexicanos, entre ellos el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. REFORMA

Durante la inauguración del Ecoparque La Ceiba, la Mandataria sostuvo que la defensa de la soberanía es un principio de su Gobierno

En medio de las tensiones con Estados Unidos por solicitudes de extradición contra funcionarios mexicanos y el ingreso ilegal de agentes de la CIA, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ningún Gobierno extranjero puede ingresar a territorio nacional.

Durante la inauguración del Ecoparque La Ceiba, la Mandataria sostuvo que la defensa de la soberanía es un principio de su Gobierno.

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”Por eso, ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria”, afirmó.

”Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con principios, el principio de la defensa de la soberanía”.

El posicionamiento de Sheinbaum se registró luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención y extradición de 10 mexicanos, entre ellos el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A ello se suman planteamientos reiterados del Presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el posible ingreso de tropas de su país a México para combatir a cárteles del narcotráfico.

Sheinbaum sostuvo que la fortaleza del Gobierno mexicano radica en el respaldo popular.

“Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte, que es el pueblo de México, su historia, su grandeza y su dignidad”, señaló.

La Presidenta defendió el modelo de Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, al afirmar que se sostiene en el apoyo social y en la administración de recursos públicos.

”Nosotros surgimos como un Gobierno del pueblo y vamos a seguir siendo un gobierno del pueblo”, expresó.

Sheinbaum recordó que, de acuerdo con los principios rectores de la llamada Cuarta Transformación, no debe haber corrupción en ninguno de los Gobiernos emanados de su partido.

La Presidenta aprovechó incluso para pedir un aplauso para el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palenque.

“No sé si ande en Palenque, pero vamos a darle un aplauso, para que nos escuche”, pidió a los asistentes.

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