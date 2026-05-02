Demanda ferroviaria canadiense a México por trato discriminatorio a sus inversiones

En la demanda, presentada el 27 de abril ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), se alegan violaciones al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, del cual México y Canadá son partes.

El gigante ferroviario Canadian Pacific Kansas City (CPKC) presentó una demanda arbitral contra el Estado mexicano por trato discriminatorio a sus inversiones en el País.

La demanda deriva de una disputa sobre concesiones ferroviarias. Hasta ahora, el reclamo específico y monto de la indemnización exigidos por CPKC no son públicos.

Las partes deberán designar a los tres árbitros que resolverán el caso, proceso que usualmente toma varios años.

CPKC, que da servicio de carga en toda América del Norte, es la concesionaria de la red troncal Pacífico Noroeste y Noreste, que incluye las rutas que usaron los principales trenes de pasajeros que desarrolla el actual Gobierno.

A través de un posicionamiento, la ferroviaria descartó afectaciones financieras o en sus operaciones tras solicitar el arbitraje internacional.