Demanda ferroviaria canadiense a México por trato discriminatorio a sus inversiones

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    Demanda ferroviaria canadiense a México por trato discriminatorio a sus inversiones
    El reclamo específico y monto de la indemnización exigidos por CPKC no son públicos. REFORMA

La demanda deriva de una disputa sobre concesiones ferroviarias

El gigante ferroviario Canadian Pacific Kansas City (CPKC) presentó una demanda arbitral contra el Estado mexicano por trato discriminatorio a sus inversiones en el País.

En la demanda, presentada el 27 de abril ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), se alegan violaciones al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, del cual México y Canadá son partes.

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La demanda deriva de una disputa sobre concesiones ferroviarias. Hasta ahora, el reclamo específico y monto de la indemnización exigidos por CPKC no son públicos.

Las partes deberán designar a los tres árbitros que resolverán el caso, proceso que usualmente toma varios años.

CPKC, que da servicio de carga en toda América del Norte, es la concesionaria de la red troncal Pacífico Noroeste y Noreste, que incluye las rutas que usaron los principales trenes de pasajeros que desarrolla el actual Gobierno.

A través de un posicionamiento, la ferroviaria descartó afectaciones financieras o en sus operaciones tras solicitar el arbitraje internacional.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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