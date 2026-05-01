Aguarda la CNTE arribo de Sheinbaum al Aeropuerto de Palenque; solicitarán mesa de diálogo

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México
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    Aguarda la CNTE arribo de Sheinbaum al Aeropuerto de Palenque; solicitarán mesa de diálogo
    El secretario general de la Sección 7 de la CNTE, Israel González, declaró que no asisten en plan de agresión y demandaron que la Presidenta reciba a la Comisión Nacional de la CNTE. FOTO: Cuartoscuro Mario Jasso

Hasta el lugar llegó el gobernador del Estado, el morenista Eduardo Ramírez, para recibir a la Mandataria federal

Chiapas, México.-Decenas de maestros de la Sección 7 de la CNTE esperan a las afueras del Aeropuerto de Palenque, Chiapas, el arribo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en espera de poder entregarle la petición de que los reciba para una mesa de diálogo.

Hasta el lugar llegó el Gobernador del Estado, el morenista Eduardo Ramírez, para recibir a la Mandataria federal, pero debido a que el acceso principal de la terminal aérea se encontraba bloqueada por el magisterio, tuvo que detenerse a hablar con ellos.

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”Nuestra petición es que nos reciba un documento y nos pueda dar una fecha para la mesa tripartita, que ella la encabece”, indicó Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7 de la CNTE.

Recordó que se han reunido con el Secretario de Educación, Mario Delgado, e incluso con él, el Gobernador, pero hasta ahora sus demandas no se reflejan en sus cheques.

DEMANDAN SER RECIBIDOS POR LA PRESIDENTA

Tras afirmar que no venían en un plan de agresión, demandaron que la Presidenta reciba a la Comisión Nacional de la CNTE.

”Que se reactive la mesa tripartita para Chiapas que en algún momento se dio y se interrumpió, se firmó la minuta con el Presidente López Obrador, lo ratificó la Presidenta, se desarrollaron los procesos y desde el 1 de septiembre a la fecha no aterriza en el talón de cheques el aumento de horas y el ascenso de los maestros”, explicó.

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El Gobernador reviró que han avanzado en muchos pendientes que no se habían atendido desde 2014, pero ratificó su compromiso y el de la Presidenta a todas las demandas del magisterio.

”Hemos avanzado a más de un 70 por ciento todos los adeudos y vamos a seguir avanzando en todo lo que resta de este mes”, aseguró.

SOLICITAN MESA TRIPARTITA

Ramírez indicó que le informaría a la Presidenta sobre la solicitud de una mesa tripartita y de que se le ponga fecha a esta.

”Yo considero que lo vamos a lograr, se lo voy a pedir y les pido nada más que le entreguen el documento y voy a tratar de hacer mi trabajo ahorita que ella aterrice”, dijo.

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El Mandatario local confió en que sacarán adelante las demandas locales, pero advirtió que los temas nacionales del magisterio son otra ruta.

Finalmente, los maestros accedieron a dejar pasar al Mandatario local y dos camionetas del Gobierno local, pero mantuvieron cerrado el acceso principal, en donde colocaron mantas.

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