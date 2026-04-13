Rosa Icela Rodríguez participa en toma de biométricos para actualizar la CURP biométrica

CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, participó en la toma de datos biométricos para la actualización de su Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, como parte de la implementación de este esquema de identificación. Durante el registro, la funcionaria reiteró que el objetivo es proteger la identidad de las personas y fortalecer sus derechos. “Desde el Gobierno de México garantizamos que cada persona cuente con una identidad única, verificable y protegida para fortalecer sus derechos”, afirmó.

En la toma de datos también participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, de acuerdo con lo informado por la dependencia. Rodríguez recordó que meses atrás destacó avances en la implementación de la CURP biométrica y aseguró que “nos ha ido muy bien”, al referirse al desarrollo del proyecto en su etapa inicial.

También señaló que el proceso cuenta con el reconocimiento ISO-9000 y afirmó que los datos aportarán certeza, además de que, según dijo, pueden contribuir en tareas vinculadas con la búsqueda de personas. La titular de Segob sostuvo que la CURP biométrica no se plantea solo como un avance tecnológico, sino como un cambio en la manera en que el Estado reconoce y protege la identidad como un derecho.

Indicó que el proyecto forma parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hacer de la CURP el documento principal del país, con el propósito de brindar servicios gubernamentales de forma “más eficiente, segura y accesible”, así como reducir riesgos de duplicidad, suplantación de identidad y uso indebido de información personal. Añadió que el procedimiento permitiría avanzar hacia un modelo de adopción progresiva de la CURP biométrica en la población, con el objetivo de fortalecer la confianza en los registros y en los servicios públicos.

Publicidad