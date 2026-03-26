Asegura Sheinbaum que se logró acuerdo con gasolineros de tope voluntario al precio del diésel

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su administración alcanzó un acuerdo con empresarios gasolineros para fijar un tope voluntario al precio del diésel, luego de que el combustible rebasara los 30 pesos por litro en varias regiones del país. El límite consensuado se ubicará en 28.50 pesos, aunque la mandataria consideró que aún es elevado y pidió continuar con los ajustes para evitar presiones inflacionarias.

“El diésel es el insumo principal del transporte de carga y debemos contener su impacto en los precios”, expuso durante la conferencia matutina de este jueves 26 de marzo. Sheinbaum también informó que su gobierno trabaja en medidas adicionales para frenar el encarecimiento de productos de la canasta básica, afectada por recientes heladas en Florida que elevaron la demanda de alimentos como jitomate, limón y pollo.

Señaló que solicitó al titular de Hacienda reunirse con productores y evaluar la incorporación temporal de estos alimentos al PACIC, al considerar que el aumento obedece a factores estacionales. El Inegi reportó que la inflación general de la primera quincena de marzo subió 0.62%, lo que llevó la tasa anual a 4.63%, su nivel más alto desde octubre de 2024. Pese a ello, la presidenta subrayó que la economía mexicana mantiene fortaleza, destacando que el peso se colocó como la moneda con mayor apreciación global, según datos de Bloomberg. “Si hubiera incertidumbre, el peso no tendría este comportamiento ni habría tanta inversión en nuestra moneda. Hay retos históricos, sí, pero la economía está sólida”, afirmó.

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