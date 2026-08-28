Aseguran armamento, 49 explosivos y droga en Concordia, Sinaloa; no hay detenidos

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México
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    Aseguran armamento, 49 explosivos y droga en Concordia, Sinaloa; no hay detenidos
    El decomiso se realiza en el marco de la “Operación Sable” y es resultado de trabajos de inteligencia. Cortesía

Autoridades federales hallaron armas largas y cargadores; 2 mil 825 cartuchos y munición a granel de diversos calibres

CDMX.- El Gabinete de Seguridad informó que en inmediaciones del poblado Las Iguanas, municipio de Concordia, Sinaloa, fue asegurado armamento, municiones, 49 artefactos explosivos improvisados, presunta droga y tres vehículos, sin que reportaran personas detenidas.

Por medio de un comunicado, las autoridades federales detallaron que los tres vehículos estaban abandonados y sin placas por lo que procedieron a revisarlos y localizaron en su interior cuatro armas largas, un arma corta, 55 cargadores, 2 mil 825 cartuchos y munición a granel de diversos calibres, además de equipo táctico diverso y dosis de hierba seca con características a la marihuana.

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Asimismo, se localizaron 49 artefactos explosivos improvisados, los cuales, informó, debido al riesgo que representaba su manipulación y traslado, fueron destruidos en el lugar por parte de personal especializado que realizó los procedimientos para este tipo de materiales.

DECOMISO ES RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA “OPERACIÓN SABLE”

Sobre el destino de los vehículos, el Gabinete de Seguridad compartió que fueron inhabilitados en la zona debido a sus dimensiones, peso y a las condiciones del terreno, esto, con el propósito de evitar riesgos para el personal y la población.

El decomiso se realiza en el marco de la “Operación Sable” y es resultado de trabajos de inteligencia, patrullajes terrestres y vuelos de reconocimiento que implementó la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.

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”Estas acciones debilitan las capacidades logísticas y operativas de los grupos delictivos y contribuyen a proteger a las comunidades de la región”, agregó el Gabinete de Seguridad en su cuenta de X.

Finalmente, las autoridades federales compartieron que los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación del caso.

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