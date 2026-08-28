Américo Villarreal niega estar incluido en indagatoria de Rocha en Estados Unidos

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México
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    Américo Villarreal niega estar incluido en indagatoria de Rocha en Estados Unidos
    El mandatario negó presuntos vínculos con indagatorias a Rocha Moya y el crimen organizado.

Afirmó que son falsos los señalamientos sobre investigaciones de agencias en el país vecino

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- El gobernador Américo Villarreal afirmó que son falsos los señalamientos de que investigaciones de agencias de Estados Unidos por los presuntos vínculos de Rubén Rocha Moya con el crimen organizado también lo incluyen a él.

Villarreal también negó haber recibido alguna notificación, citatorio o comunicación oficial de autoridades mexicanas o estadounidenses en la que se le informe sobre una investigación en su contra relacionada con algún delito.

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“Insisten en revivir acusaciones sin pruebas”, externó.

En un video publicado en sus redes sociales, Villarreal respondió a información difundida por un noticiero de Televisa N+, en la que se señala que supuestamente existen dos procesos abiertos en su contra en Cortes de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y por recibir financiamiento de cárteles mexicanos.

SUCESOS HABRÍAN TENIDO LUGAR EN LAS CAMPAÑAS DEL AÑO 2021

Según el reporte, los hechos habrían ocurrido durante las campañas de 2021 en Sinaloa y de 2022 por la gubernatura de Tamaulipas, que finalmente ganó.

“Nuevamente se pretende involucrar mi nombre en señalamientos que rechazo de manera categórica por ser falsos y carecer de pruebas que lo sustenten”, aseveró. “No existe ningún elemento objetivo ni evidencia verificable que acredite las afirmaciones que se pretenden construir en torno a mi persona.

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“Y quiero dejarlo establecido sin espacio para interpretaciones, los hechos que se me pretenden atribuir en ese reportaje son falsos”, reiteró.

HERNÁNDEZ ACUSA A VILLARREAL DE RECIBIR DINERO DEL CDS

El Gobernador también se refirió al testimonio de Jocelyn Hernández Jiménez, operadora de Morena en Sinaloa durante la campaña de Rocha Moya.

“Además una parte fundamental de la narrativa presentada se sustenta en declaraciones atribuidas a Jocelyn Hernández”, expresó. “La propia Jocelyn aclaró públicamente hace más de un año las circunstancias en las que se obtuvieron esas grabaciones y denunció que sus palabras fueron manipuladas y tergiversadas”.

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De acuerdo con grabaciones difundidas, Hernández señala que Ignacio Mier la invitó a colaborar con Rocha, mientras que Américo Villarreal, entonces delegado de Morena en Sinaloa en 2021, fue su jefe directo. También lo acusa de recibir dinero del cártel y entregarlo al entonces candidato a Gobernador.

¿CÓMO SE OBTUVO EL TESTIMONIO DE JOCELYN?

El testimonio fue obtenido en junio de 2023 mediante trabajos de inteligencia.

En esa fecha, Hernández, quien se desempeñaba como operadora electoral y Subdelegada del Bienestar, acudió a Houston, Texas, a una entrevista de trabajo con la empresa “Metra Ventures”.

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El noticiero también señaló que, en diciembre de 2024, las personas que grabaron el testimonio de Jocelyn lo presentaron “bajo declaración jurada al Departamento de Justicia en los Distritos Sur de Nueva York y Texas”.

Posteriormente, la propia Jocelyn afirmó que su testimonio había sido manipulado.

Villarreal retomó además los señalamientos publicados por Los Angeles Times y rechazó las versiones que apuntan a que ingresó a Estados Unidos bajo el esquema Parole, un programa utilizado para testigos e informantes extranjeros.

“Antes se difundieron versiones falsas sobre supuestas entradas mías a territorio estadounidense mediante un permiso especial o Parole”, comentó, “nunca existió tal permiso y así lo aclaré públicamente y además fue confirmado por las autoridades competentes”.

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