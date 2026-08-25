Tras alerta de Estados Unidos, Gabinete de Seguridad descarta elementos de riesgo en Mexicali

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    Tras alerta de Estados Unidos, Gabinete de Seguridad descarta elementos de riesgo en Mexicali
    El Gabinete de Seguridad exhortó a la población a mantener la calma e informarse mediante fuentes oficiales. Cortesía

Las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población

CDMX.- Tras la alerta de seguridad emitida por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana sobre una posible amenaza en Mexicali, Baja California, el Gabinete de Seguridad señaló que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población.

Indicó que como medida preventiva, las autoridades federales, estatales y municipales reforzaron las acciones de patrullaje y vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali, y cuentan con personal, capacidades operativas y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder ante cualquier eventualidad.

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El Gabinete de Seguridad exhortó a la población a mantener la calma, informarse mediante fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas. “Ante cualquier emergencia, se encuentra disponible el número 9-1-1 y, para realizar denuncias anónimas, el 089”.

Las instituciones de los tres órdenes de gobierno resaltaron que mantienen una coordinación para preservar el orden, proteger a las familias de Mexicali y garantizar la seguridad en la entidad.

JOHNSON RECONOCE ENTREGA DE 10 DELINCUENTES

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció la entrega que hizo el gobierno de Donald Trump al de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de 10 delincuentes relacionados con diversos delitos como drogas y armas.

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson reiteró que la cooperación entre México y Estados Unidos “está dando resultados”.

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“Diez fugitivos más enfrentan a la justicia en México. En días recientes, autoridades estadounidenses entregaron a 10 personas buscadas en varios estados de México por delitos graves, incluidos secuestro, delitos relacionados con drogas y armas, y actividades vinculadas con los cárteles”, escribió.

“Nuestra cooperación está dando resultados: menos delincuentes en nuestras calles, mayor rendición de cuentas y comunidades más seguras”, agregó.

Mencionó que cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos, “los delincuentes no tienen dónde esconderse”.

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