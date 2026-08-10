Aseguran laboratorio clandestino y campamento criminal en Sombrerete, Zacatecas; no hay detenidos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Aseguran laboratorio clandestino y campamento criminal en Sombrerete, Zacatecas; no hay detenidos
    Fue durante los patrullajes de disuasión en donde detectaron un predio de aproximadamente dos hectáreas. Cortesía

Elementos de diversas corporaciones de seguridad localizaron un laboratorio destinado a la fabricación de drogas sintéticas

ZACATECAS, ZAC.- En el municipio de Sombrerete, Zacatecas, durante los patrullajes de vigilancia que realizaban la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se localizó un laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas, así como un campamento empleado por la delincuencia organizada, mismos que fueron inhabilitados.

Este hecho fue confirmado tanto por la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas como por parte de la 11 Zona Militar y la comandancia de la V Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en cuyos comunicados se precisa que este hallazgo se efectuó durante los patrullajes de la Operación Tornado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/congreso-de-nuevo-leon-impugna-suspension-a-favor-de-samuel-garcia-AD22746006

Cabe mencionar que, en las últimas semanas, tras la masacre ocurrida el pasado 18 de julio, a la entidad arribaron fuerzas especiales federales que en conjunto con las estatales se han desplegado operativos especiales en la región centro-norte de Zacatecas, colindante con Durango.

PREDIO DE DOS HECTÁREAS ACONDICIONADO CON 4 “COCINAS”

En los patrullajes de disuasión, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), detectaron un predio de aproximadamente dos hectáreas, en el que se ubicaron cuatro zonas acondicionadas como “cocinas” a campo abierto para el posible procesamiento de sustancias ilícitas.

Según el comunicado de la Sedena, en el inventario del aseguramiento fueron decomisados 20 reactores, 260 tanques de gas LP, 217 costales con la leyenda de sosa cáustica con un peso de cinco mil 425 kilogramos, además de nueve tambos con una sustancia granulada con las características de plomo equivalente a 360 kilo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suprema-corte-ordena-a-sheinbaum-expedir-nuevo-reglamento-pesquero-tras-18-anos-de-omision-del-ejecutivo-BD22744603

Así como 40 contenedores con aproximadamente ocho mil 200 litros de precursores químicos, y otros cuatro contenedores más con 300 kilos de precursores químicos sólidos, aunado a 12 tanques que contenían cuatro mil 500 litros de formol.

MATERIAL ASEGURADO FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FGR

También se localizaron tres motobombas, siete bombas sumergibles, una báscula, un montacargas y cuatro áreas de deshechos químicos.

La SSP de Zacatecas también preciso que fueron localizadas áreas de almacenamiento cubiertas con plástico negro y tela, así como un campamento acondicionado con cabañas de madera ubicado a aproximadamente 400 metros del sitio principal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-admite-posibles-cambios-en-lineamientos-para-garantizar-el-derecho-de-las-audiencias-LD22743989

Todo el material industrial, las sustancias y los inmuebles asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Zacatecas para dar paso a las investigaciones periciales correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cárteles Mexicanos
Crimen Organizado
Decomisos

Localizaciones


Zacatecas
Sombrerete

Organizaciones


FGR
Sedena
SSP

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Megafarmacia: Herencia sexenal

Megafarmacia: Herencia sexenal
Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2026, las metas financieras de Pemex para el primer trimestre del año fueron de 474 mil 308.1 millones de pesos.

Gobierno de Sheinbaum quita 164 mmdp a Pemex en subsidios
Tras suspensión, ya se reanudaron operaciones en 45 empacadoras para exportar aguacate.

Fueron amenazados en Michoacán inspectores de EU: Claudia Sheinbaum

A poco menos de un mes del regreso a clases, la SEP dio a conocer la lista oficial de útiles escolares para todos los grados de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027.

Lista oficial de útiles escolares de la SEP en secundaria para el ciclo 2026-2027
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
true

Toda una Odisea: Recauda USD 1,000 millones en menos de un mes
La propuesta FIFA Forward Enterprise generó diferencias entre las confederaciones por la falta de una consulta amplia a las asociaciones miembro.

UEFA, Concacaf y AFC lanzan advertencia a Infantino: ‘El futbol no es una posesión’