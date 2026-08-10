Aseguran laboratorio clandestino y campamento criminal en Sombrerete, Zacatecas; no hay detenidos

ZACATECAS, ZAC.- En el municipio de Sombrerete, Zacatecas, durante los patrullajes de vigilancia que realizaban la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se localizó un laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas, así como un campamento empleado por la delincuencia organizada, mismos que fueron inhabilitados. Este hecho fue confirmado tanto por la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas como por parte de la 11 Zona Militar y la comandancia de la V Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en cuyos comunicados se precisa que este hallazgo se efectuó durante los patrullajes de la Operación Tornado.

Cabe mencionar que, en las últimas semanas, tras la masacre ocurrida el pasado 18 de julio, a la entidad arribaron fuerzas especiales federales que en conjunto con las estatales se han desplegado operativos especiales en la región centro-norte de Zacatecas, colindante con Durango.

PREDIO DE DOS HECTÁREAS ACONDICIONADO CON 4 “COCINAS” En los patrullajes de disuasión, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), detectaron un predio de aproximadamente dos hectáreas, en el que se ubicaron cuatro zonas acondicionadas como “cocinas” a campo abierto para el posible procesamiento de sustancias ilícitas. Según el comunicado de la Sedena, en el inventario del aseguramiento fueron decomisados 20 reactores, 260 tanques de gas LP, 217 costales con la leyenda de sosa cáustica con un peso de cinco mil 425 kilogramos, además de nueve tambos con una sustancia granulada con las características de plomo equivalente a 360 kilo.

Así como 40 contenedores con aproximadamente ocho mil 200 litros de precursores químicos, y otros cuatro contenedores más con 300 kilos de precursores químicos sólidos, aunado a 12 tanques que contenían cuatro mil 500 litros de formol. MATERIAL ASEGURADO FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FGR También se localizaron tres motobombas, siete bombas sumergibles, una báscula, un montacargas y cuatro áreas de deshechos químicos. La SSP de Zacatecas también preciso que fueron localizadas áreas de almacenamiento cubiertas con plástico negro y tela, así como un campamento acondicionado con cabañas de madera ubicado a aproximadamente 400 metros del sitio principal.

Todo el material industrial, las sustancias y los inmuebles asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Zacatecas para dar paso a las investigaciones periciales correspondientes.