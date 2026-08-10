Sheinbaum admite posibles cambios en lineamientos para garantizar el derecho de las audiencias

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    Sheinbaum admite posibles cambios en lineamientos para garantizar el derecho de las audiencias
    Precisó que el Gobierno revisará los planteamientos de la CIRT, así como los de otras organizaciones, para determinar si son necesarios ajustes. Cuartoscuro

Reconoce que podrían modificarse a partir de las reuniones de funcionarios con concesionarios

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó que los lineamientos para garantizar el derecho de las audiencias podrían modificarse a partir de las reuniones de funcionarios con concesionarios y con base en los comentarios recibidos durante la consulta pública lanzada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La mandataria precisó que el Gobierno revisará los planteamientos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), así como los de otras organizaciones, para determinar si son necesarios ajustes.

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“¿Su Gobierno está abierto a hacer cambios en caso de que lo pidieran?”, se le preguntó en conferencia.

“Sí. Y no solo la Cámara, también se han recibido de otras organizaciones o personas comentarios. Por eso está consulta pública para que se perfeccione el derecho de las audiencias y ese es el objetivo”, respondió Sheinbaum.

ALCALDE INFORMARÁ SOBRE LAS MODIFICACIONES

La presidenta informó que, esta semana, la consejera jurídica Luisa María Alcalde explicará qué modificaciones, en caso de requerirse, se realizarían a los lineamientos.

Sin embargo, descartó abrir a discusión la obligación de que cada empresa televisora y de radiodifusión tenga un defensor de las audiencias y un código de ética.

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“Eso ya viene la ley, eso no está a discusión. En la ley ya viene el código de ética y el derecho de las audiencias a tener un defensor de audiencias en cada empresa televisora o de radiodifusión. Eso ya está en la ley”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria reiteró que, en su momento, la Cámara estuvo de acuerdo con el contenido aprobado en el Congreso y que la consulta sólo se refiere a los lineamientos para aplicar las disposiciones ya incluidas en la ley.

ABRE CRT CONSULTA PÚBLICA SOBRE LINEAMIENTOS GENERALES

La CRT abrió el pasado 27 de julio la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, la cual concluirá el 21 de agosto.

El proyecto establece mecanismos para que concesionarios de radio y televisión comercial, pública y social garanticen contenidos veraces, plurales, claros, respetuosos e incluyentes, así como la diferenciación entre información, opinión y publicidad.

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También plantea que los medios registren y difundan sus códigos de ética y sus defensores de las audiencias, quienes deberán atender quejas de radioescuchas y televidentes.

La CIRT ha expresado preocupación por imprecisiones en la propuesta y por las posibles sanciones, aunque ha reconocido que los lineamientos no constituyen censura.

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