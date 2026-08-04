Mantienen Guanajuato y Zacatecas prepas militarizadas

CDMX.- A pesar de la instrucción emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para clausurar o modificar el plan de estudios de escuelas particulares militarizadas en el país antes del 31 de agosto, los gobiernos estatales de Guanajuato y Zacatecas indicaron que mantendrán la operación de sus subsistemas públicos de nivel medio superior bajo esquemas de disciplina. En Guanajuato, la Secretaría de Educación local (SEG) y la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN) argumentaron que los seis planteles del Bachillerato Bivalente Militarizado (BBM) -que atienden a más de 3 mil 500 alumnos- no están sujetos a la restricción federal.

Explicaron que, pese al nombre, se trata de instituciones públicas de nivel medio superior creadas en 2018, centradas en la educación tecnológica con enfoque en ciberseguridad, protección civil y seguridad ciudadana. HAY PERMISOS DICE DENNISE La mandataria de extracción panista aseguró que las instituciones cuentan con permisos emitidos por la SEP federal y aclaró que, si bien se garantizará el ciclo escolar a la matrícula actual, no se abrirán nuevas preparatorias bajo esa denominación en la entidad. Además, manifestó la intención de avanzar al Bachillerato Integral Guanajuato (BIG).

“Recordar que nuestro modelo es un modelo diferente, no tiene ninguna formación militar, es un bachillerato bivalente tecnológico, particularmente en donde sí se trabaja con disciplina, con un esquema también de que los jóvenes puedan salir con cierta formación en ciberseguridad, en este enfoque que también es importante y que la verdad es un modelo que ha gustado mucho”, apuntó. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Gobernadora guanajuatense entablar un diálogo directo con el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, al señalar que la medida federal busca evitar abusos contra alumnos bajo el argumento de la disciplina castrense y aclarar que las Fuerzas Armadas no intervienen en dichos planteles. ZACATECAS MANTIENE INICIO DE CLASES Por su parte, en Zacatecas, la Secretaría de Educación (SEZ) anunció que mantendrá los procesos de preinscripción y el arranque de clases para los cerca de mil alumnos inscritos en el Bachillerato General Militarizado y el Bachillerato General Policial. El recién nombrado Secretario de Educación estatal, Armando Delgadillo Ruvalcaba, garantizó la continuidad académica mientras concluye el proceso administrativo de entrega-recepción con la Federación y se reciben las notificaciones oficiales correspondientes.

Asimismo, el Secretario General de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, defendió el modelo al destacar que la combinación de disciplina y formación académica ha permitido a una gran proporción de egresados ingresar a la educación superior.