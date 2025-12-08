Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a próximo líder del CCE, José Medina Mora

México
/ 8 diciembre 2025
    Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a próximo líder del CCE, José Medina Mora
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió esta tarde en el Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien será líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). FOTO: PRESIDENCIA

Hasta el momento se desconoce de qué trató la reunión, por lo que se espera que la mandataria federal retome el tema durante su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ del 9 de diciembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió esta tarde en el Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien será líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el próximo 10 de diciembre.

El funcionario había adelantado que su enfoque principal como líder del organismo autónomo será la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el incentivo de obtener mejores condiciones para el Estado mexicano y la necesidad de reactivar la inversión para impulsar el crecimiento económico.

TE PUEDE INTERESAR: Bienestar y vivienda unidos: Ariadna Montiel articula apoyo social con créditos del Infonavit

Hasta el momento se desconoce de qué trató la reunión, por lo que se espera que la mandataria federal retome el tema durante su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ del 9 de diciembre.

JOSÉ MEDINA MORA ICAZA COMO PRÓXIMO LÍDER DEL CCE... ESTE ES SU PERFIL

Mora Icaza es un líder empresarial mexicano, reconocido por su reciente gestión como Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), cargo que ocupó desde enero de 2021 hasta finales de 2024.

$!FOTO: CAPTURA DE PANTALLA
FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Además, es el fundador y actual Presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, una de las integradoras mayoristas de soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones más importantes de México.

Su carrera empresarial se cimentó en una sólida formación académica en Estados Unidos, incluyendo una Licenciatura en Ingeniería Civil y un Doctorado Profesional en Dirección de Proyectos de Ingeniería, ambos obtenidos en la Universidad de Stanford, complementados con una Maestría en Administración de Empresas (MBA).

TE PUEDE INTERESAR: ‘Lean la Constitución’: Sheinbaum enfrenta al PAN por la Ley de Aguas

Su trayectoria lo posiciona como una figura influyente en el cruce entre la tecnología y el desarrollo empresarial en México. A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples reconocimientos, como el premio “Entrepreneur of the Year” de EY, destacando su visión humanista en los negocios.

(Con información de Infobae)

Temas


empresarios

Localizaciones


México
Palacio Nacional

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Cce

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El próximo año se tendrá la revisión del acuerdo comercial, Donald Trump ha adelantado que podría dejar que se extinga el acuerdo.

Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU
Expertos fiscalistas en la ciudad consideraron que las medidas anunciadas por el SAT son para cerrar el paso a las factureras.

Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026
Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera
Mapa del Estadio Azteca en plataformas de reventa muestra boletos desde 63 mil hasta 927 mil pesos para el partido inaugural del Mundial 2026.

¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa
Claudia Sheinbaum: la política que convirtió la moda en un mensaje cultural.

Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT
Señala que lo que prevé la ley es el mecanismo de concesión, no de apropiación privada del recurso.

‘Lean la Constitución’: Sheinbaum enfrenta al PAN por la Ley de Aguas
Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Legisladores detallaron que la acusación se basa en información relacionada con el tránsito de ferrotanques con presunto combustible de procedencia ilegal.

Van por Cabeza de Vaca: lo señalan por huachicol fiscal y exigen traerlo de EU