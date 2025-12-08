Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a próximo líder del CCE, José Medina Mora
Hasta el momento se desconoce de qué trató la reunión, por lo que se espera que la mandataria federal retome el tema durante su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ del 9 de diciembre
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió esta tarde en el Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien será líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el próximo 10 de diciembre.
El funcionario había adelantado que su enfoque principal como líder del organismo autónomo será la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el incentivo de obtener mejores condiciones para el Estado mexicano y la necesidad de reactivar la inversión para impulsar el crecimiento económico.
Hasta el momento se desconoce de qué trató la reunión, por lo que se espera que la mandataria federal retome el tema durante su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ del 9 de diciembre.
JOSÉ MEDINA MORA ICAZA COMO PRÓXIMO LÍDER DEL CCE... ESTE ES SU PERFIL
Mora Icaza es un líder empresarial mexicano, reconocido por su reciente gestión como Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), cargo que ocupó desde enero de 2021 hasta finales de 2024.
Además, es el fundador y actual Presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, una de las integradoras mayoristas de soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones más importantes de México.
Su carrera empresarial se cimentó en una sólida formación académica en Estados Unidos, incluyendo una Licenciatura en Ingeniería Civil y un Doctorado Profesional en Dirección de Proyectos de Ingeniería, ambos obtenidos en la Universidad de Stanford, complementados con una Maestría en Administración de Empresas (MBA).
Su trayectoria lo posiciona como una figura influyente en el cruce entre la tecnología y el desarrollo empresarial en México. A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples reconocimientos, como el premio “Entrepreneur of the Year” de EY, destacando su visión humanista en los negocios.
