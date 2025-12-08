Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a próximo líder del CCE, José Medina Mora

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió esta tarde en el Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien será líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el próximo 10 de diciembre.

El funcionario había adelantado que su enfoque principal como líder del organismo autónomo será la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el incentivo de obtener mejores condiciones para el Estado mexicano y la necesidad de reactivar la inversión para impulsar el crecimiento económico.

Hasta el momento se desconoce de qué trató la reunión, por lo que se espera que la mandataria federal retome el tema durante su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ del 9 de diciembre.

JOSÉ MEDINA MORA ICAZA COMO PRÓXIMO LÍDER DEL CCE... ESTE ES SU PERFIL

Mora Icaza es un líder empresarial mexicano, reconocido por su reciente gestión como Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), cargo que ocupó desde enero de 2021 hasta finales de 2024.