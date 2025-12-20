Revocación de mandato avanza en Oaxaca tras validación de firmas

/ 20 diciembre 2025
    Revocación de mandato avanza en Oaxaca tras validación de firmas
    Revelan que el cumplimiento de los requisitos fortalece la democracia y la participación ciudadana en la entidad. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Revocación De Mandato

Localizaciones


Oaxaca

Organizaciones


SEGOB

El órgano electoral local confirmó que se cumplieron los requisitos legales y territoriales para activar el mecanismo de participación ciudadana en la entidad

OAXACA, OAX.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) validó 518 mil 979 firmas de apoyo ciudadano para el proceso de consulta de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo estatal.

De acuerdo con el organismo electoral, las firmas validadas representan 86.06 por ciento del total de apoyos entregados, lo que supera el porcentaje mínimo exigido por la legislación vigente para que proceda este mecanismo de participación ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: Plan Michoacán la Paz y la Justicia impulsa Sembrando Vida tras asesinato de alcalde

El IEEPCO informó que los apoyos válidos se encuentran debidamente distribuidos en 569 de los 570 municipios que conforman el estado de Oaxaca, cumpliendo con el requisito de dispersión territorial mínima establecido en la Ley de Revocación de Mandato del Estado y en los lineamientos correspondientes.

El único municipio en el que no se registró apoyo ciudadano fue San Juan Tabaá, precisó el órgano electoral en su informe.

TE PUEDE INTERESAR: Gana ICA contrato para hacer tramo en Monterrey del tren Saltillo-Nuevo Laredo

Según los datos presentados por el secretario Ejecutivo del instituto, Graciano Alejandro Prats Rojas, el IEEPCO recibió un total de 717 mil 290 solicitudes de apoyo ciudadano.

No obstante, alrededor de 198 mil firmas fueron invalidadas por no cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, detalló el organismo.

Tras la validación, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, celebró el informe del IEEPCO y afirmó que el cumplimiento de los requisitos fortalece la democracia y la participación ciudadana en la entidad. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

