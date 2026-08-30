Asesinan a Miguel Antonio Zazueta, subdirector de Tránsito de Escuinapa

CULIACÁN, SIN.- El cuerpo del subdirector de tránsito municipal de Escuinapa, Miguel Antonio Zazueta Páez con impactos de bala fue localizado en la colonia Infonavit Las Fuentes, este hecho, se viene a sumar a la desaparición del síndico municipal de Palmillas, Misael Aguilar Espiricueta. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado muy temprano emitió un comunicado sobre el hallazgo de una persona del sexo masculino muerto a balazos y por sus características, podía tratarse del funcionario de seguridad y tránsito, hecho que más tarde fue confirmado.

Se conoce que junto al cuerpo de Zazueta Paéz, fue encontrada una cartulina con un mensaje alusivo a su muerte, sin que se conozca el contenido de su texto, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación. El personal de la Cruz Roja y de las fuerzas federales y estatales que llegaron al sector del fraccionamiento Infonavit Las Fuentes, determinaron que no presentaba signos vitales, por lo que se notificó de su muerte a la Fiscalía General del Estado.

SÍNDICO DE PALMILLAS PERMANECE AÚN CON REPORTE DE DESAPARECIDO La familia del síndico municipal de Palmillas, en Escuinapa, Misael Aguilar Espericueta, de 43 años de edad, permanece desaparecido desde hace seis días, luego de que fue bajado bajo amenazas de un transporte público por personas armadas. A través de las redes sociales divulgaron una especie de ficha de búsqueda con su fotografía y media afiliación, en la que lo describen, como una persona de complexión robusta, con una estatura de un metro 70 centímetros, cabello negro corto y como señas particulares tiene una cicatriz en la ceja izquierda.

Según los datos aportados, Misael, la tarde del lunes pasado, abordó una camioneta panel de transporte público que presta servicio de la cabecera municipal de Escuinapa a la comunidad de Palmillas, en el trayecto, cerca de Tecualilla, personas armadas interceptaron la unidad y lo obligaron a descender.

VIOLENCIA NO CEDE EN ESCUINAPA Las autoridades municipales de Escuinapa informaron que se mantienen operativos de búsqueda del funcionario sin tener resultados positivos en su localización, por lo que se continúan con los trabajos de ubicación. Su desaparición se registra, dentro del contexto de una serie de eventos de violencia que en el transcurso de esta semana han tenido como escenario, la cabecera municipal de Escuinapa, como el registrado el jueves pasado, en el que se registraron varios enfrentamientos entre grupos rivales que provocaron que una mujer resultara herida.

Derivado de estos acontecimientos, el ejercito logró detener a siete personas del sexo masculino a los que se les aseguró cinco fusiles automáticos, 28 cargadores, cinco chalecos tácticos y siete placas balísticas.