Asesinan a pastor y a su esposa en su casa en Irapuato; suman 25 homicidios en tres días en Guanajuato

IRAPUATO, GTO.- Un hombre y su esposa fueron asesinados la madrugada de este 15 de octubre de 2026, por hombres armados que los siguieron hasta la puerta de su casa, en el fraccionamiento Villas de Dorado, en Irapuato, Guanajuato. El matrimonio intentaba abrir la puerta de la cochera para introducir su vehículo, cuando los atacaron a balazos. El marido murió en el lugar y la mujer poco después de ingresar a un hospital. En redes sociales, amigos y hermanos de religión identificaron a las víctimas como “El pastor Ángel González”, de la congregación cristiana “Calvary Chapel”, e Irán Montes, y lamentaron la dolorosa pérdida. La agresión ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana, en la calle Edison, de acuerdo a los registros del Sistema de Emergencias 911, al momento en que los agresores los atacaron.

SUMAN 23 HOMICIDIOS EN TRES DÍAS Desde hace tres días se registra una racha de violencia con eventos de alto impacto que el martes dejó el saldo de ocho personas asesinadas, además del hallazgo de restos humanos en dos bulevares distintos, mientras el miércoles, 15 personas fueron privadas de la vida. Los homicidios se perpetraron en: Irapuato, Silao, Romita, Salamanca, Celaya, León, Acámbaro, Valle de Santiago, Purísima del Rincón, Santiago Maravatío y Dolores Hidalgo. ATAQUE EN BAR EN IRAPUATO Un comando irrumpió a balazos en el Bar Continental, dejando dos personas muertas y cuatro lesionadas, en la Zona Centro de la ciudad de Irapuato. El tiroteo se suscitó a las 10:50 de la noche de este miércoles, sin embargo, la presencia policial, las acciones de ayuda a las víctimas heridas, tres hombres y una mujer, y la intervención de la Fiscalía se prolongaron hasta las primeras horas de hoy. Los asesinos entraron al bar, ubicado en la calle Álvaro Obregón, y accionaron sus armas en dirección de las personas que conversaban. La Fiscalía Regional “B” inició las indagatorias por los delitos de homicidio y lesiones dolosas, pero tiene en reserva los avances de la investigación y las identidades de las víctimas.

DETIENEN A SIETE HOMBRES Y DOS MUJERES POR ATAQUES ARMADOS La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó que siete personas fueron detenidas por la Policía Municipal por estar presuntamente implicadas en los recientes hechos de alto impacto, entre éstos los registrados en el fraccionamiento Villas El Dorado y frente a la Central Camionera de Salamanca, así como en el Bar de la calle Álvaro Obregón. También destacan las detenciones de dos sujetos relacionados con el hallazgo de dos personas sin vida en un camino de terracería de la colonia Colinas del Río el 12 de octubre; oficiales del Grupo Pegaso capturaron a José Adán “N”, de 18 años de edad, y a un adolescente de 17 años en la colonia Purísima del Jardín. Ambos se encontraban a bordo de una motocicleta, durante la inspección policial les encontraron marihuana y cristal. Estas personas estarían relacionadas con la investigación por el hallazgo de dos personas sin vida en un camino de terracería de la colonia Colinas del Río, ocurrido el lunes 12 de octubre. En otra intervención, el Grupo Lobo detuvo a Edgar Alberto “N” de 22 años de edad, y a Blanca Flor “N”, de 35 años, en la avenida Hacienda La Virgen, por el ataque al Bar Continental; ambos poseían narcóticos. DETIENEN A EDSON “N” Con relación al suceso que se presentó la madrugada de este 15 de octubre en Villas El Dorado, se reportó la detención de Edson Ismael “N”, de 30 años de edad, en la colonia Las Rosas, luego de que elementos municipales acudieran a revisar un vehículo sospechoso y el hombre adoptara una actitud agresiva. También elementos del Grupo Lobo detuvieron a Omar “N”, de 19 años de edad y a María “N”, de 18 años, sobre el bulevar Paseo Solidaridad, tras atender un reporte ciudadano sobre un vehículo sospechoso. Presuntamente participaron en el ataque armado registrado el miércoles pasado frente a la Central de Autobuses de Salamanca, y forma parte de la información proporcionada para el seguimiento del caso. Durante la inspección, les localizaron presunta droga cristal: cinco bolsas a él y tres a ella.Las cinco hombres y dos personas que poseían droga y detenidos la flagrancia por delito contra la salud, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica con relación a los hechos que se les atribuyen.

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