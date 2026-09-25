Megadecomiso en Guanajuato tuvo anomalías, afirma García Harfuch; culpa a delegado de la FGR

VILLAHERMOSA, TAB.- El megadecomiso de huachicol en Guanajuato tuvo anomalías y se hizo sin verificaciones, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad federal. La responsabilidad de ese operativo fallido fue del delegado Juan Francisco Vera, agregó. Durante la mañanera en Villahermosa, el funcionario aseguró que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) está realizando una investigación.

“Fue destituido porque la Fiscal General de la República, el equipo de la Fiscal General de la República encontró ciertas anomalías en este operativo, como lo que usted comenta que fue dos semanas antes y se informa también dos semanas después sin haber verificado todo absolutamente”, comentó García Harfuch. “Ahora lo que esta haciendo la Fiscalía General de la República es verificar desde el primer aseguramiento toda la documentación que ya entregaron las empresas para verificar si hay alguna anomalía o no”.

DESLINDAN A LA FEMDO DE OPERATIVO El decomiso en las instalaciones de la empresa SIMSA, lo hizo la delegacion de la FGR, no la FEMDO, que es quien debe investigar esos casos, puntualizó García Harfuch. “Se dio dos semanas antes y me parece que fueron dos o tres acciones, como lo dijo la Presidenta, no fue una acción ni de FEMDO, que lleva estos casos relevantes que hemos presentado aquí donde hay detenidos, aseguramientos, son de FEMDO, de la Fiscalía de hidrocarburo, esta fue de la Delegación con informes también de la Policía estatal y es cuando lo da a conocer la Delegación con la Policía estatal allá, es cuando la Fiscalía encuentra ciertas observaciones, decide atraerlo y es cuando ya van a tener los resultados finales, pero ya de FEMDO, de quien debe investigar estos casos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que suponían que el operativo estaba dentro de la ley y era regular, pero cuando la empresa SIMSA emitió un comunicado en el que defendía la legalidad de su actividad, la Fiscal General, Ernestina Godoy, atrajo el caso. “Sobre el tema de la instalación de hidrocarburos allá en Guanajuato, sí vale la pena explicar, los delegados de la Fiscalía General de la República, por ejemplo, el delegado en Tabasco tiene autonomía para poder sacar una orden de aprehensión con un juez federal, es decir, ellos realizan sus investigaciones, abren carpetas de investigación y pueden solicitar una orden de cateo o una orden de aprehensión, no necesariamente pasa por las instituciones centrales o las Fiscalías centrales de la Fiscalía General de la República”, comentó la Mandataria.

DELEGACIONES, CON AUTONOMÍA PARA HACER INVESTIGACIONES “¿Qué fue lo que pasó? El Delegado de la Fiscalía en Guanajuato, pues hace toda su investigación, su operativo y lo dan a conocer un día antes de que nosotros llegáramos a Guanajuato. “Nosotros escuchamos lo que ocurre en el Gabinete, y por eso suponemos que todo está dentro de la ley, que todo es regular”.

“Cuando sale el comunicado de la empresa, la Fiscal General toma la decisión de atraer la investigación para revisar si sí es regular o no, y mientras tanto separa del cargo al delegado de la Fiscalía General de la República, pero las delegaciones tienen autonomía para hacer investigaciones y solicitar a un juez federal, una orden de cateo, de aprehensión, o algún otro mecanismo que esté dentro de las Fiscalías”.