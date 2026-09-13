Asesinan a tiros a dos hombres tras riña en el Centro Histórico de la CDMX

CDMX.- Dos hombres fueron asesinados a balazos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Según reportes de las autoridades, las víctimas eran hermanos y fueron identificadas como Rodolfo y Felipe, de 25 y 30 años.

De acuerdo con las primeras hipótesis, los jóvenes tuvieron una riña en la Colonia Morelos y se marcharon a bordo de un automóvil. Sin embargo, fueron perseguidos hasta el cruce de República de Chile y República de Perú, donde otros sujetos les cerraron el paso.

RESPONSABLES DEL DOBLE HOMICIDIO LOGRARON ESCAPAR Las víctimas descendieron y los enfrentaron, pero los agresores iban armados y les dispararon. A través del C2 Centro, agentes preventivos fueron alertados y acudieron al punto pero los responsables ya habían escapado. Los agentes hallaron a los lesionados tendidos a un costado del vehículo, por lo que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

“Se presentan patrullas del Sector Centro con apoyo de la ambulancia CDMX-19 de Cruz Roja. “El personal médico realiza la valoración de los paciente masculinos, diagnosticando ausencia de signos vitales por disparo de arma de fuego”, precisa el informe de los policías. Aunque los uniformados desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona, no reportaron la detención de ninguna persona involucrada. El lugar permaneció bajo resguardo hasta que el personal de la Fiscalía finalizó los peritajes y trasladó los cadáveres al anfiteatro.