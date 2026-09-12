Explosión en taquería de la alcaldía Álvaro Obregón deja dos muertos y 14 lesionados, confirma la Fiscalía de CDMX

CDMX.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México elevó a dos el número de víctimas tras la explosión de un tanque de gas, la noche del viernes, en una taquería ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Además, se reportaron 14 personas lesionadas. La dependencia capitalina informó que tras el accidente, ocurrido en la colonia Olivar del Conde Primera Sección, específicamente en el cruce de las avenidas Santa Lucía y Rosa Venus, llegó al lugar personal ministerial y pericial con el objetivo de realizar el peritaje correspondiente y esclarecer lo ocurrido.

También arribó personal especializado en incendios y explosiones, instalaciones de gas, ingeniería y arquitectura, equipo humano que realiza análisis correspondientes. Debido a la explosión se produjo el colapso de una vivienda de tres pisos en cuya planta baja se ubicaba el establecimiento de comida. A su vez, personal de Atención a Víctimas se encuentra dando apoyo y acompañamiento a familiares de los afectados, así como a los lesionados que dejó el accidente, originado presuntamente por una fuga de gas en el inmueble ubicado en la colonia Olivar del Conde, Primera Sección. Además, personal de Atención a Víctimas brinda acompañamiento a los afectados y a sus familias.

ONDA EXPANSIVA DEJÓ AFECTACIONES A DIVERSOS INMUEBLES La noche del viernes se registró una explosión por presunta acumulación de gas en un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Santa Lucía y Rosa Venus. La alcaldía Álvaro Obregón informó mediante un comunicado que derivado de la onda expansiva ocasionada por la explosión diversos inmuebles aledaños al domicilio resultaron afectados. A su vez se realizan las diligencias correspondientes a cargo de personal de la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Protección Civil de la alcaldía y la Secretaría de Vivienda.

En el informe se indicó que se realizan este sábado los peritajes y una revisión de las condiciones estructurales de los inmuebles afectados, dado que la noche del viernes las condiciones no eran adecuadas La alcaldía dio a conocer que mantiene coordinación con las autoridades de la Ciudad de México para atender la emergencia y determinar las condiciones de seguridad de los inmuebles afectados.