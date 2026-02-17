Fiscalía de Michoacán detiene a otros 3 implicados en homicidio de Carlos Manzo

México
17 febrero 2026
    Fiscalía de Michoacán detiene a otros 3 implicados en homicidio de Carlos Manzo
    El titular de la FGE de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el fin de semana detuvieron a tres personas más relacionadas con el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. CUARTOSCURO

La detención fue realizada en el municipio Tarímbaro, colindante con la capital de Morelia

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el fin de semana, en un operativo conjunto con personal de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a tres personas más relacionadas con el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La detención fue realizada en el municipio Tarímbaro, colindante con la capital de Morelia, Michoacán. Aunque no se reveló la identidad de los tres detenidos

Torres Piña destacó que “estas tres personas están involucradas con Baruc ‘N’, ‘El Caos’ (y/o ‘El K-OZ’), uno de los partícipes en la red criminal que encabezaba Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’ y/o ‘El Contador’ (líder en Michoacán del Cártel Jalisco Nueva Generación), en Uruapan, con relación al homicidio del alcalde Carlos Manzo”.

El titular de la FGE explicó que esas personas están relacionadas indirectamente con el magnicidio y son familiares de los diferentes responsables de áreas que tenía “El Contador”, entre ellos, Baruc “N”, “El Caos”, quien tenía directamente el vínculo con los tres detenidos, la mañana del pasado domingo, en el municipio de Tarímbaro.

“Estas tres personas eran parte del área operativa de ‘El Caos’, quien era el encargado de reclutar y coordinar a los gatilleros y del robo de vehículos y que además es quien recibe a Fernando ‘N’ y a Ramiro ‘N’ el día de los hechos en la zona de Tiamba y también es quien participa en el homicidio de estos dos mismos, quienes aparecen el 10 de noviembre, asesinado en las inmediaciones de la comunidad de Capacuaro”, sostuvo.

Torres Piña indicó que, tras su detención, los tres implicados fueron trasladados por las fuerzas federales a un penal federal, donde enfrentarán su proceso legal.

REUNIÓN CON GRECIA QUIROZ

Estos avances serán expuestos a Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan y viuda de Manzo, quien este día sostendrá un encuentro privado en Morelia con Carlos Torres Piña.

El fiscal dijo desconocer si en este encuentro Grecia Quiroz aportará algún dato que pruebe si hubo participación de actores políticos en el homicidio de Manzo.

Agregó que la investigación se encuentra en etapa de reunir información que hile al Ayuntamiento de Uruapan con uno de los autores intelectuales, Jorge Armando “N”.

Informó que hasta ahora, ningún personaje político, incluidos los señalados por Grecia Quiroz, han sido llamados a declarar.

“Ninguna línea debe de quitarse, ninguna línea debe de dejarse de lado, toda todas deben atenderse, todas se deben de investigar, y ahorita nosotros estamos por concluir como les he dicho entre el tema de la información interna del ayuntamiento hacia uno de los autores intelectuales que es Jorge Armando; esa línea estamos ya por cerrar, Nos hace falta ahí darle seguimiento a dos tres personajes para poder lograr sus capturas, y posteriormente revisar el tema de Jorge Armando hacia algún otro vínculo que pueda ser, eso lo estamos trabajando con la FEMDO, sobre todo por el tema de delincuencia organizada”, destacó el fiscal.

“¿Quiere decir que ya llamaron a algún actor pórtico a declarar?”, fue cuestionado. “No, no, no, todavía no se llega a esa parte”, afirmó.

Mencionó que Grecia Quiroz no ha presentado formalmente una denuncia penal contra los políticos que ha responsabilizado del crimen de su esposo: Leonel Godoy Rangel (ex gobernador de Michoacán y actual diputado federal), Raúl Moron Orozco (senador) e Ignacio Campos (ex alcalde de Uruapan).

CASO CARLOS MANZO

El asesinato ocurrió la noche del sábado 1 de noviembre de 2025, mientras Carlos Manzo, conocido popularmente como “El del Sombrero”, se encontraba en la zona de la Pérgola Municipal participando en el Festival de las Velas con motivo del Día de Muertos.

Alrededor de las 20:00 horas, mientras el edil interactuaba con ciudadanos y se tomaba fotografías, un joven de 17 años se aproximó y le disparó directamente a quemarropa. Manzo recibió múltiples impactos de bala y, aunque fue trasladado de urgencia a un hospital privado cercano, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

En el sitio también resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz. El agresor, identificado posteriormente como Víctor Manuel “N”, fue abatido en el lugar por los escoltas del edil.

Hasta el momento, suman 15 personas que han sido procesadas por su relación con el crimen contra Carlos Manzo. se realizó el hallazgo de un grupo de WhatsApp en los teléfonos de los cómplices abatidos. Entre las conversaciones, se destacó que el alcalde fue vigilado durante semanas y que sus propios videos en vivo de Facebook fueron utilizados para rastrear su ubicación exacta el día del evento.

Este grupo de mensajería sirvió como la hoja de ruta para que las autoridades identificaran la estructura jerárquica de la célula y confirmaran que el asesinato fue una operación planeada.

LOS DETENIDOS DEL CASO CARLOS MANZO

Jorge Armando “N” fue detenido a finales de noviembre pasado, al ser considerado como uno de los autores intelectuales del crimen.

Otro requerido es Samuel García Rivero, director de Relaciones Públicas del ayuntamiento de Uruapan, quien habría compartido la agenda privada de Carlos Manzo con el CJNG.

El resto de los detenidos son los taxistas Josué Elogio -o Eulogio- ‘N’ y Ricardo Cliserio ‘N’; Gerardo ‘N’ y Flor ‘N’, presuntos mensajeros del CJNG entre “El Licenciado” y los demás implicados en el atentado; Jaciel Antonio ‘N’, alias “El Pelón” y reclutador de sicarios. Los otros siete requeridos son escoltas de Manzo Rodríguez.

(Con información de El Universal)

