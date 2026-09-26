Da Segob espaldarazo al Gobierno de Oaxaca por intervención estatal tras crisis en Juchitán

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México
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    Da Segob espaldarazo al Gobierno de Oaxaca por intervención estatal tras crisis en Juchitán
    “Deseamos éxito a la nueva autoridad en el desempeño de sus responsabilidades”, publicó la titular de Gobernación en X. Cuartoscuro

Rosa Icela Rodríguez Velázquez avaló el despliegue de las autoridades estatales para contener la crisis institucional en el municipio

CDMX.- La Secretaría de Gobernación (Segob) respaldó las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo y el Congreso de Oaxaca para disolver el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza y nombrar una administración provisional, luego de la detención del Alcalde morenista Miguel Sánchez Altamirano por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

La titular de la dependencia federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, avaló el despliegue de las autoridades estatales para contener la crisis institucional en el municipio.

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“En la @SEGOB_mx reconocemos el esfuerzo y coordinación del @GobOax, encabezado por el Gobernador Salomón Jara; del Congreso local y del comisionado municipal de Juchitán de Zaragoza, Francisco Vázquez Jiménez, para contribuir a la gobernabilidad y estabilidad del municipio”, manifestó la funcionaria en X.

“Deseamos éxito a la nueva autoridad en el desempeño de sus responsabilidades y refrendamos la disposición de mantener una coordinación permanente, privilegiando el diálogo y el entendimiento, para preservar la paz y tranquilidad de las familias”, agregó Rodríguez Velázquez.

GOBERNADOR DE OAXACA AGRADECE EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES CENTRALES

En respuesta al pronunciamiento federal, el gobernador Salomón Jara Cruz (Morena) agradeció el acompañamiento de las instituciones centrales durante el proceso de intervención.

“Gracias, secretaria. En Oaxaca agradecemos el respaldo y la coordinación permanente de la Segob y del Gobierno de México. Seguiremos trabajando juntos para garantizar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad de las familias de Juchitán”, externó el Mandatario estatal.

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El aval de la Federación ocurre tras una serie de operativos de las fuerzas federales y estatales en la región del Istmo de Tehuantepec, que derivaron en la captura del Edil Sánchez Altamirano por cargos de extorsión, narcomenudeo y presunta protección al grupo delictivo “Los Cromos”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un juez de control dictó prisión preventiva de oficio contra el Edil depuesto en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

DESAPARECEN PODERES EN JUCHITÁN

Como parte de las acciones institucionales, ayer, el Congreso del Estado avaló de forma unánime la desaparición de poderes en el municipio. Francisco Vásquez Jiménez funge actualmente como comisionado temporal, por designio del gobernador.

A la par, corporaciones de seguridad tomaron la Comisaría de Seguridad Pública municipal, desarmaron a los elementos locales e ingresaron al Centro de Comando y Control (C2), luego de que agentes municipales participaran en bloqueos para intentar evitar la detención de Sánchez Altamirano.

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La sacudida política provocó además la renuncia de Emilio Montero Pérez a la dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), tras ser señalado como el mentor político del alcalde aprehendido.

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