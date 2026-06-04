Asignan a Banobras título de concesión del tren Lechería-AIFA

CDMX.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) otorgó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Título de Asignación del Tren Lechería-AIFA, por lo que se oficializa que Banobras estará a cargo de la operación del ramal.

Lo anterior fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con ello Banobras queda a cargo de la infraestructura y equipos ferroviarios implementados, funcionales, documentación necesaria, derecho de vía, terminales y estaciones intermedias, patios, cocheras y talleres, así como los edificios administrativos correspondientes.