Suspenden clases en 90 municipios de Puebla por lluvias
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La Secretaría de Educación del estado informó que la medida se aplicará en las sierras Norte, Nororiental y Negra
PUEBLA, PUE.- Autoridades educativas y de protección civil de Puebla determinaron suspender las actividades escolares este viernes en 90 municipios ante el pronóstico de intensas lluvias.
La Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla informó que la medida se aplicará en las sierras Norte, Nororiental y Negra.
La suspensión de clases presenciales será en 6 mil 393 instituciones educativas para 569 mil 344 alumnos, los cuales son atendidos por 29 mil 825 docentes.
Y es que de acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, el alertamiento meteorológico provocará en estas regiones lluvias muy fuertes.
SE BUSCA DAR SEGURIDAD A ESTUDIANTES
La medida busca salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria), media superior y superior.
Las autoridades determinaron que las y los estudiantes recibirán el servicio educativo a distancia con apoyo de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.
MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE
Ahuacatlán
Ahuazotepec
Amixtlán
Aquixtla
Camocuautla
Coatepec
Cuautempan
Chiconcuautla
Chignahuapan
Honey
Francisco Z. Mena
Hermenegildo Galeana
Huauchinango
Huitzilan de Serdán
Ixtacamaxtitlán
Jalpan
Jopala
Juan Galindo
Naupan
Pahuatlán
Pantepec
San Felipe
Tepatlán
Tepango de Rodríguez
Tepetzintla
Tetela de Ocampo
Tlacuilotepec
Tlaola
Tlapacoya
Tlaxco
Venustiano Carranza
Xicotepec
Xochiapulco
Xochitlán de Vicente Suárez
Zacatlán
Zapotitlán de Méndez
Zautla
Zihuateutla
Zongozotla
MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORORIENTAL
Ajalpan
Altepexi
Atexcal
Caltepec
Chapulco
Coxcatlán
Coyomeapan
Coyotepec
Eloxochitlán
Ixcaquixtla
Juan N. Méndez
Molcaxac
Nicolás Bravo
San Antonio Cañada
San Gabriel Chilac
San José Miahuatlán
San Sebastián
Tlacotepec
Santiago Miahuatlán
Tehuacán
Tepanco de López
Tlacotepec de Benito Juárez
Vicente Guerrero
Xochitlán Todos Santos
Zapotitlán
Zinacatepec
Zoquitlán