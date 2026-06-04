Suspenden clases en 90 municipios de Puebla por lluvias

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    Suspenden clases en 90 municipios de Puebla por lluvias
    La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres alerta de lluvias muy fuertes en estas regiones. Cuartoscuro

La Secretaría de Educación del estado informó que la medida se aplicará en las sierras Norte, Nororiental y Negra

PUEBLA, PUE.- Autoridades educativas y de protección civil de Puebla determinaron suspender las actividades escolares este viernes en 90 municipios ante el pronóstico de intensas lluvias.

La Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla informó que la medida se aplicará en las sierras Norte, Nororiental y Negra.

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La suspensión de clases presenciales será en 6 mil 393 instituciones educativas para 569 mil 344 alumnos, los cuales son atendidos por 29 mil 825 docentes.

Y es que de acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, el alertamiento meteorológico provocará en estas regiones lluvias muy fuertes.

SE BUSCA DAR SEGURIDAD A ESTUDIANTES

La medida busca salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria), media superior y superior.

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Las autoridades determinaron que las y los estudiantes recibirán el servicio educativo a distancia con apoyo de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE

Ahuacatlán

Ahuazotepec

Amixtlán

Aquixtla

Camocuautla

Coatepec

Cuautempan

Chiconcuautla

Chignahuapan

Honey

Francisco Z. Mena

Hermenegildo Galeana

Huauchinango

Huitzilan de Serdán

Ixtacamaxtitlán

Jalpan

Jopala

Juan Galindo

Naupan

Pahuatlán

Pantepec

San Felipe

Tepatlán

Tepango de Rodríguez

Tepetzintla

Tetela de Ocampo

Tlacuilotepec

Tlaola

Tlapacoya

Tlaxco

Venustiano Carranza

Xicotepec

Xochiapulco

Xochitlán de Vicente Suárez

Zacatlán

Zapotitlán de Méndez

Zautla

Zihuateutla

Zongozotla

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MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORORIENTAL

Ajalpan

Altepexi

Atexcal

Caltepec

Chapulco

Coxcatlán

Coyomeapan

Coyotepec

Eloxochitlán

Ixcaquixtla

Juan N. Méndez

Molcaxac

Nicolás Bravo

San Antonio Cañada

San Gabriel Chilac

San José Miahuatlán

San Sebastián

Tlacotepec

Santiago Miahuatlán

Tehuacán

Tepanco de López

Tlacotepec de Benito Juárez

Vicente Guerrero

Xochitlán Todos Santos

Zapotitlán

Zinacatepec

Zoquitlán

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