Suspenden clases en 90 municipios de Puebla por lluvias

PUEBLA, PUE.- Autoridades educativas y de protección civil de Puebla determinaron suspender las actividades escolares este viernes en 90 municipios ante el pronóstico de intensas lluvias. La Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla informó que la medida se aplicará en las sierras Norte, Nororiental y Negra.

La suspensión de clases presenciales será en 6 mil 393 instituciones educativas para 569 mil 344 alumnos, los cuales son atendidos por 29 mil 825 docentes. Y es que de acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, el alertamiento meteorológico provocará en estas regiones lluvias muy fuertes. SE BUSCA DAR SEGURIDAD A ESTUDIANTES La medida busca salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria), media superior y superior.

Las autoridades determinaron que las y los estudiantes recibirán el servicio educativo a distancia con apoyo de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo. MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE Ahuacatlán Ahuazotepec Amixtlán Aquixtla Camocuautla Coatepec Cuautempan Chiconcuautla Chignahuapan Honey Francisco Z. Mena Hermenegildo Galeana Huauchinango Huitzilan de Serdán Ixtacamaxtitlán Jalpan Jopala Juan Galindo Naupan Pahuatlán Pantepec San Felipe Tepatlán Tepango de Rodríguez Tepetzintla Tetela de Ocampo Tlacuilotepec Tlaola Tlapacoya Tlaxco Venustiano Carranza Xicotepec Xochiapulco Xochitlán de Vicente Suárez Zacatlán Zapotitlán de Méndez Zautla Zihuateutla Zongozotla

MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORORIENTAL Ajalpan Altepexi Atexcal Caltepec Chapulco Coxcatlán Coyomeapan Coyotepec Eloxochitlán Ixcaquixtla Juan N. Méndez Molcaxac Nicolás Bravo San Antonio Cañada San Gabriel Chilac San José Miahuatlán San Sebastián Tlacotepec Santiago Miahuatlán Tehuacán Tepanco de López Tlacotepec de Benito Juárez Vicente Guerrero Xochitlán Todos Santos Zapotitlán Zinacatepec Zoquitlán

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