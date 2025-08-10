Asume Mónica Aralí Soto presidencia de la AMEA

    Asume Mónica Aralí Soto presidencia de la AMEA
    La magistrada lanza el compromiso de consolidar al organismo como un referente internacional en igualdad sustantiva | Foto: Especial

Estará al frente de la asociación para el periodo 2025-2026

CDMX.- La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, asumió este lunes la presidencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) para el periodo 2025-2026, con el compromiso de consolidar al organismo como un referente internacional en igualdad sustantiva, justicia electoral paritaria e interseccionalidad.

En la VII Conferencia Ordinaria de la AMEA, celebrada en la Sala Superior del TEPJF con la participación de 49 integrantes procedentes de 14 países de América Latina, Soto Fregoso advirtió sobre los retos que enfrenta la región, como el aumento de la violencia política contra las mujeres, la resistencia a la paridad y los retrocesos democráticos.

“Ser parte de AMEA implica levantar la voz cuando se vulneran los derechos de las mujeres, promover buenas prácticas, construir puentes, impulsar reformas y tender la mano a quienes inician este camino”, expresó.

La magistrada presidenta subrayó que la igualdad no es una aspiración ni una cuota, sino un derecho que debe defenderse todos los días con firmeza y unidad. Asimismo, destacó que la AMEA es una comunidad de mujeres resilientes que han abierto camino en espacios históricamente excluyentes.

Entre sus objetivos de gestión, Soto Fregoso planteó avanzar de las cuotas a la paridad plena en cargos de elección popular, fortalecer la unidad y la sororidad dentro de la asociación, promover la observación electoral con enfoque de género e interseccionalidad, y reforzar las redes de apoyo para prevenir y erradicar la violencia política en razón de género.

La magistrada rindió protesta ante José Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), así como de la presidenta saliente de la AMEA, Rosa Pérez de García.

Fundada en 2016, la AMEA es una organización no gubernamental que reúne a magistradas y autoridades electorales del continente para impulsar democracias más inclusivas, representativas y equitativas.

