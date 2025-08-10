Persiste la violencia a 11 meses de la guerra en Sinaloa

CULIACÁN, SIN.- El estado de Sinaloa cumple 11 meses del estallamiento de la guerra entre las dos grandes facciones del Cártel de Sinaloa, “Los Mayos” y “Los Chapitos”, agrupaciones que se han enfrentado tras la captura del líder criminal Ismael “El Mayo” Zambada.

Este conflicto interno en la organización criminal ha generado disputas en las principales ciudades de Sinaloa, en donde se han presentado balaceras, bloqueos, quema de carros, asesinatos y desapariciones.

Como consecuencia del conflicto entre estas dos facciones en la entidad se ha registrado un saldo mil 753 personas muertas y miles de desapariciones en casi un año.

Autoridades estatales reconocen la crisis que hay en la entidad y destacan que se realizan esfuerzos constantes para combatir la violencia, por lo que han logrado avances importantes.

“Seguimos teniendo situaciones muy lamentables, como son los homicidios dolosos y las personas desaparecidas, por ello el balance gira en torno a estas dos variables”, expresó el secretario de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndez.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mencionó que aunque se ha mostrado recientemente una tendencia a la baja se mantienen los operativos en coordinación con fuerzas federales.

“Estamos muy conscientes que no hemos terminado con el problema, ahí lo tenemos, pero lo estamos atacando”, expresó el mandatario estatal.

En este contexto de violencia la administración federal ha apoyado con el arribo de más de 12 mil 900 militares a la entidad para fortalecer la presencia de corporaciones de seguridad y frenar al cártel.

El gobernador reiteró que su administración y el Gobierno Federal no bajarán la guardia en el restablecimiento de la paz y la tranquilidad.

Rocha Moya afirmó que mientras sigan presentándose delitos de alto impacto como homicidios dolosos, privaciones de la libertad y robos de vehículos, los operativos continuarán.

El mandatario estatal resaltó que el Gobierno Federal, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha brindado apoyo a la entidad con la presencia del Ejército, la Guardia Nacional, Marina y los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Rubén Rocha reiteró que es necesaria la presencia de militares y corporaciones de seguridad, ya que esto se traduce a continuas detenciones de presuntos criminales, aseguramientos de armas y vehículos.

El titular del Ejecutivo en el estado añadió que periódicamente los miembros del Gabinete de Seguridad Nacional, que encabeza el secretario Omar García Harfuch, sesionan en Culiacán, lo que permite trazar y recalibrar estrategias para responder a este contexto.