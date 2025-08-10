Se reúne presidente electo de la SCJN con rectores de universidades públicas

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Las y los titulares de las universidades e instituciones de educación superior de todo el país sostuvieron una reunión con el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

La reunión se celebró en la ciudad de Oaxaca y tuvo como objetivo establecer estrategias conjuntas para el fortalecimiento del desarrollo académico de las universidades públicas ante los desafíos educativos, económicos y sociales que enfrenta el país.

En el encuentro participó el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, quien afirmó que para la casa de estudios que dirige son necesarias las alianzas estratégicas.

El rector señaló que la participación del máximo tribunal del país en este diálogo con las instituciones universitarios significa un avance importante para la vinculación de la academia con la justicia, además que impulsa el fortalecimiento del Estado de derecho.

En su intervención el Mtro. Hugo Aguilar Ortiz, jurista y próximo ministro presidente de la SCJN, resaltó que es importante fortalecer la educación pública como un pilar para la justicia y desarrollo social de México.

Los rectores reconocieron la trayectoria del próximo presidente de la SCJN y su compromiso con la equidad educativa, además coincidieron en la necesidad de impulsar programas conjuntos de capacitación, actualización docente y planeación estratégica.

Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y de Luis Alberto Fierro Ramírez, coordinador de Fortalecimiento Académico e Institucional, coordinaron el encuentro.

Estas autoridades educativas resaltaron la importancia de construir en conjunto una agenda académica que tenga participación activa de la Suprema Corte.

La reunión fue convocada por el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Cristian Carreño López, y estuvieron presentes los rectores Santos Guzmán López, de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Octavio Castillo Acosta, de la Autónoma del Estado de Hidalgo; Serafín Ortiz Ortiz, de la Autónoma de Tlaxcala; Martín Aguilar Sánchez, de la Universidad Veracruzana y Norma Liliana Galván Meza, rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit.