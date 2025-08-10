Se reúne presidente electo de la SCJN con rectores de universidades públicas

México
/ 10 agosto 2025
    Se reúne presidente electo de la SCJN con rectores de universidades públicas
    Próximo ministro considera que es clave el fortalecer la educación como una herramienta para el desarrollo social y la justicia | Foto: Cuartoscuro Vanguardia

Proponen crear una agenda académica con la participación activa de la Suprema Corte

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Las y los titulares de las universidades e instituciones de educación superior de todo el país sostuvieron una reunión con el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

La reunión se celebró en la ciudad de Oaxaca y tuvo como objetivo establecer estrategias conjuntas para el fortalecimiento del desarrollo académico de las universidades públicas ante los desafíos educativos, económicos y sociales que enfrenta el país.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsan castigos por violencia vicaria en México

En el encuentro participó el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, quien afirmó que para la casa de estudios que dirige son necesarias las alianzas estratégicas.

El rector señaló que la participación del máximo tribunal del país en este diálogo con las instituciones universitarios significa un avance importante para la vinculación de la academia con la justicia, además que impulsa el fortalecimiento del Estado de derecho.

En su intervención el Mtro. Hugo Aguilar Ortiz, jurista y próximo ministro presidente de la SCJN, resaltó que es importante fortalecer la educación pública como un pilar para la justicia y desarrollo social de México.

Los rectores reconocieron la trayectoria del próximo presidente de la SCJN y su compromiso con la equidad educativa, además coincidieron en la necesidad de impulsar programas conjuntos de capacitación, actualización docente y planeación estratégica.

Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y de Luis Alberto Fierro Ramírez, coordinador de Fortalecimiento Académico e Institucional, coordinaron el encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: Proponen reforzar la inclusión digital para personas discapacitadas

Estas autoridades educativas resaltaron la importancia de construir en conjunto una agenda académica que tenga participación activa de la Suprema Corte.

La reunión fue convocada por el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Cristian Carreño López, y estuvieron presentes los rectores Santos Guzmán López, de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Octavio Castillo Acosta, de la Autónoma del Estado de Hidalgo; Serafín Ortiz Ortiz, de la Autónoma de Tlaxcala; Martín Aguilar Sánchez, de la Universidad Veracruzana y Norma Liliana Galván Meza, rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Temas


SCJN
Universidades

COMENTARIOS

Selección de los editores
Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que para la creación de esta iniciativa podrán participar todas las fuerzas políticas | Foto: Cuartoscuro

Confía PAN en apertura de Sheinbaum para la reforma electoral

Diputada señala que la violencia vicaria es una forma grave de violencia de género que debe ser sancionada a nivel federal | Foto: Especial

Impulsan castigos por violencia vicaria en México

Jaime Rivera, consejero del INE, consideró que la situación podría empeorar en dos años.

Consejeros y especialistas encienden alertas en reforma electoral en México
Tras ser acusada de poseer una mansión, la titular de Hacienda de Morelos, Mirna Zavala, es investigada por la Fiscalía Anticorrupción local.

Indagan en Morelos a ex jefa por mansión; fiscalía detalla información actual del caso
Israel prevé el desplazamiento de todos los civiles de la Ciudad de Gaza para el 7 de octubre de 2025, lo que afectaría a cerca de 800 mil personas. FOTO:

La ONU denuncia que han matado a más de 500 trabajadores humanitarios en Gaza
Autoridades policíacas de Venezuela responden a vídeo de Pam Bondi

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela expresa su lealtad a Maduro
Incendios de Canyon y Gifford consumen hectáreas en California

¿Otro incendio amenaza a Los Ángeles y a todo California?
El objetivo del plan de ataque es que Israel tenga control de seguridad sobre el enclave y la creación de una administración civil pacífica “no israelí” para la Franja. FOTO:

EU defiende derecho de Israel ante plan para ocupar todo Gaza