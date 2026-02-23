Asumirá la SEP funciones de la CAAD como nuevo tribunal deportivo

México
23 febrero 2026
    Asumirá la SEP funciones de la CAAD como nuevo tribunal deportivo
    Según especificaron, el trámite de los procedimientos quedará en manos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, mientras que las resoluciones serán dictadas por un cuerpo colegiado. IA
Reforma
Reforma

Tras la propuesta por parte de la presidenta, especialistas advierten posibles conflictos de interés y un ahorro financiero insignificante

El Ejecutivo federal tiene lista una iniciativa para desaparecer a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) y convertir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el nuevo tribunal deportivo del país.

La CAAD es, desde 1990, un órgano colegiado desconcentrado de la SEP que resuelve en primera instancia las controversias entre atletas, federaciones y confederaciones, así como algunos conflictos de estos con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Con el argumento de la “austeridad republicana”, la presidenta Claudia Sheinbaum propondrá una reforma legal para eliminar a la CAAD, de tal forma que sus atribuciones serán asumidas por la SEP. Lo anterior, pese a que este es uno de los órganos menos costosos del Gobierno. Su presupuesto anual en 2026 es de apenas 7.5 millones de pesos (el más bajo que ha tenido desde 2021) y solo está operando con cuatro de los cinco integrantes que ordena la ley.

“Se propone que la CAAD, actualmente órgano desconcentrado de la SEP, se integre a una unidad administrativa de la misma Secretaría, siendo lo más viable y eficiente jurídica, financiera y administrativamente, lo que permitirá racionalizar la estructura orgánica y eliminar la dispersión de recursos públicos para dirigirlo a programas, proyectos y servicios que atiendan al cumplimiento de las funciones sustantivas de la SEP, lo cual no afectará el derecho a la justicia deportiva ni al cumplimiento de las atribuciones que hasta el momento tiene encomendadas la CAAD”, dice la iniciativa.

El trámite de los procedimientos quedará en manos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, mientras que la resolución de los recursos será dictada por un cuerpo colegiado integrado por “tres personas honorarias”, designadas por el titular de la dependencia, Mario Delgado, de entre funcionarios adscritos a sus unidades administrativas “con reconocida trayectoria deportiva”.

No está del todo claro cuáles son los funcionarios de la SEP que, fuera de la Conade, pueden tener una trayectoria de este tipo. El personal de la Conade tendría conflicto de interés para resolver controversias de este tipo, pues muchas de ellas pueden involucrar a esa dependencia. La CAAD solo tiene quince empleados; si la SEP conserva a algunos de estos para que se hagan cargo de sustanciar los recursos, el ahorro presupuestal será todavía menor.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP es Eurípides Flores Pacheco, quien fue coordinador jurídico de Morena en el sexenio pasado. Según la iniciativa, la propia SEP, y no como hasta ahora la Conade, es la que aplicará las sanciones que deriven de estos procesos, los cuales pueden ser impugnados ante la justicia federal mediante amparos.

