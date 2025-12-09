Atacan a balazos a Heriberto Morentín, subsecretario de Seguridad de Colima, y lo hieren

México
/ 9 diciembre 2025
    Atacan a balazos a Heriberto Morentín, subsecretario de Seguridad de Colima, y lo hieren
    El subsecretario de Operaciones de la SSP de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue herido en un ataque armado en la capital del estado; autoridades investigan para identificar a los responsables FOTO: ESPECIAL | ILUSTRATIVA

Autoridades de Colima investigan el ataque armado en el que resultó herido el subsecretario Heriberto Morentín Ramírez mientras se dirigía a su jornada laboral

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó este martes sobre un ataque armado en contra de Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, quien resultó herido pero se reporta estable.

El hecho ocurrió durante la mañana en el municipio de Colima, mientras el funcionario se dirigía a iniciar su jornada laboral.

De acuerdo con el comunicado oficial, el atentado ocurrió en la zona norte de la capital colimense, en un punto que no fue precisado, cuando hombres armados abrieron fuego contra el vehículo en el que se trasladaba el subsecretario.

Tras la agresión, elementos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención y confirmar que Morentín Ramírez presentaba lesiones que no comprometen su vida.

ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN TRAS AGRESIÓN CONTRA SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD DE COLIMA

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) puso en marcha de inmediato las labores de investigación en el lugar, donde se realizó la recopilación de indicios balísticos y testimonios para integrar la carpeta correspondiente. La dependencia confirmó que se llevan a cabo análisis periciales y revisión de cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables.

En un posicionamiento conjunto, las instituciones que conforman la Mesa de Coordinación Estatal condenaron el ataque y expresaron su solidaridad con el subsecretario y su familia. “Manifestamos nuestras consideraciones hacia el funcionario afectado y a sus familiares en estos momentos difíciles”, señalaron.

Asimismo, informaron que las corporaciones federales, estatales y municipales ya colaboran con la FGE para dar seguimiento a las líneas de investigación. El comunicado indicó que el objetivo es identificar y presentar ante la justicia a quienes participaron en la agresión.

AUTORIDADES PIDEN REALIZAR DENUNCIAS ANÓNIMAS EN CASO DE PRESENCIAR UN DELITO

La Mesa de Coordinación reiteró su compromiso institucional de continuar con las acciones para fortalecer la seguridad en el estado. “De igual manera, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad y la paz para las familias colimenses”, se destacó en el mensaje.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a utilizar los números de atención de emergencias y denuncia anónima para reportar cualquier situación que represente un riesgo o esté relacionada con la comisión de delitos. Indicaron que las líneas disponibles son el 911, para emergencias, y el 089, para denuncias anónimas

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el número de agresores, el tipo de vehículo en el que viajaban o si existe una línea de investigación preliminar relacionada con el ataque.

Las autoridades estatales señalaron que cualquier actualización se dará a conocer conforme avance la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

