Policías suman protestas en cinco municipios de Morelos; exigen aumentos salariales y mejores equipos

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    Policías suman protestas en cinco municipios de Morelos; exigen aumentos salariales y mejores equipos
    Uniformados de Temixco se sumaron al paro de labores porque quieren mejora de condiciones laborales, vales de gasolina y equipamiento. Cuartoscuro

Los paros laborales se dan en los municipios de Jiutepec, Xochitepec, Totolapan, Cuautla y Temixco

MORELOS.- Policías municipales de Jiutepec, Xochitepec, Totolapan, Cuautla y Temixco iniciaron protestas y paros laborales esta semana para exigir aumentos salariales, mejores equipos y la contratación de más elementos, en medio de la violencia que golpea a Morelos.

En Cuernavaca, un escenario similar se registró la semana pasada, pero el conflicto se resolvió con el anuncio de un aumento salarial hasta los 17 mil 701 pesos mensuales, frente a los 13 mil que percibían antes.

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El caso más reciente de la protesta de uniformados ocurre en Temixco, donde los elementos decidieron también sumarse al paro de labores porque quieren mejora de condiciones laborales, vales de gasolina y equipamiento.

POLICÍAS DE TEMIXCO PIDEN HOMOLOGACIÓN SALARIAL

Una de las peticiones es que el aumento llegue también a los 17 mil 701 pesos mensuales de salario; argumentaron que la petición es ante el riesgo que significa laborar en esta localidad, considerada una de las de mayor violencia en la zona metropolitana.

En Totolapan, los policías realizan la protesta después de que este municipio se convirtiera hace dos semanas en una zona de guerra, tras la captura y liberación de José David “N”, “El Güero Gym” o “El Sensual”, un líder criminal de la región y un objetivo de las autoridades por generar violencia.

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El hecho desató una ola de narcobloqueos y el secuestro de tres agentes ministeriales estatales, lo que provocó que las autoridades tuvieran que negociar la liberación del criminal.

Por su parte, el alcalde de Jiutepec, Eder Rodríguez Casillas, manifestó la semana pasada que su administración ha realizado incrementos salariales desde el inicio de su mandato, en 2025. Agregó que este año también se aplicó un ajuste y que se hará lo mismo en 2027.

ALCALDE PRESUME ENTREGA DE PATRULLAS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

Además, señaló que han entregado patrullas, cámaras de videovigilancia y drones para fortalecer la prevención del delito en el segundo municipio más importante de Morelos.

“Lo que se está pidiendo es la homologación salarial y que se ajuste al decreto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 17 mil 701 pesos, aunado a que los vales de despensa y el bono no deben ir incluidos en el sueldo neto”, expresó una de las entrevistadas.

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Asimismo, el secretario municipal, Arturo Flores Solorio, atendió este miércoles las manifestaciones e informó que la administración analizará la solicitud de los elementos para homologar sus salarios con los que ya se aplican en Cuernavaca.

Explicó que este año se realizó un ajuste, aunque reconoció que mejorar las condiciones laborales de los policías es un asunto importante para la corporación, por lo que los exhortó a regresar a sus funciones.

El Edil de Xochitepec, Roberto Gonzalo Flores, señaló que será hasta enero cuando se concrete la homologación salarial en el municipio que gobierna. Esto, a pesar de que el ajuste debió aplicarse desde 2025. Añadió que el incremento “debe traducirse en mayor responsabilidad y evitar que elementos pidan la llamada ‘mordida’”.

En el caso de Cuautla, ciudadanos han señalado que no hay suficientes elementos policiales en las calles. Actualmente, el municipio cuenta con apenas 50 policías, cuando se necesitarían 900 para garantizar mayor seguridad, ante el reto que representa el delito de extorsión en esa parte del estado.

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El alcalde de este municipio, Salvador Molina, también mencionó que será hasta enero cuando se aplique esta alza, aunado a que la federación aseguró que mandarán más elementos.

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