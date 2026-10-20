Detenidos por feminicidio en Sinaloa ahora son acusados del asesinato de un funcionario en Escuinapa

CULIACÁN, SIN.- Los imputados por el presunto feminicidio de una estilista del municipio de Escuinapa, Carlos Omar “N”, Luis David “N” y Williams “N”, enfrentan ahora un nuevo cargo, por su probable responsabilidad del asesinato del coordinador de Protección Civil en ese mismo municipio, José Francisco López Bribiesca. Elementos de investigación de la Fiscalía General del Estado ejecutó las órdenes de aprehensión giradas por un juez en contra de las tres personas quienes se encuentran en prisión preventiva en el penal del Castillo, en Mazatlán, por su presunta relación en el homicidio del funcionario el pasado domingo 11 de octubre.

De acuerdo con las investigaciones, el coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa, José Francisco, fue privado de la vida por varios disparos, cuando retornaba de un operativo con las fuerzas federales para evaluar las condiciones de comunidades costeras ante la cercanía de un huracán.

FEMINICIDIO DE RENATA “N” EN PLENO CENTRO DE ESCUINAPA El pasado día 17 de agosto, las autoridades judiciales relevaron las detenciones de Carlos Omar “N” de 36 años de edad y Luis David “N” de 27 años, implicados, presuntamente en feminicidio de la estilista Renata “N”. Previamente, elementos de Unidad especializada en Aprehensiones, detuvo a Williams “N”, de 19 años de edad, por su probable responsabilidad en el feminicidio agravado de la joven, en el interior de una estética, ubicada en el centro del municipio de Escuinapa.

Las investigaciones del homicidio de la joven arrojaron que la mañana del lunes 12 de octubre, en el interior de una estética, ubicada en la calle Cinco de Mayo, en el centro de la cabecera municipal de Escuinapa, fue privada de la vida de varios disparos la joven, Renata “N”, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación. Según las informaciones la víctima Renata “N”, recién había llegado a su trabajo, en el centro de Escuinapa, cuando entraron dos personas del sexo masculino y le dispararon para luego salir corriendo y huir del lugar, las detonaciones alertaron a vecinos los cuales solicitaron la presencia de la policía y los cuerpos de auxilio.