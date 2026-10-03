Jalisco es segundo lugar nacional en infecciones hospitalarias con 5,550 casos

GUADALAJARA, JAL .- En los primeros seis meses de 2026, al menos 5 mil 550 pacientes contrajeron una infección mientras recibían atención en hospitales o unidades de salud de Jalisco, de acuerdo con el Panorama Epidemiológico de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) de la Secretaría de Salud federal. La cifra coloca a Jalisco en el segundo lugar nacional por número de infecciones asociadas a la atención médica, sólo detrás de la Ciudad de México, que reportó 12 mil 633 casos durante el mismo periodo.

El reporte de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE) contabilizó 60 mil 170 infecciones intrahospitalarias en el País entre enero y junio. Jalisco concentró 9.2 por ciento de los casos registrados, con 5 mil 550. EDOMEX, NL Y VERACRUZ Después de la Ciudad de México y Jalisco aparecen el Estado de México, con 4 mil 270 casos; Nuevo León, con 4 mil 24, y Veracruz, con 3 mil 52. Entre las infecciones más frecuentes se encuentran las neumonías asociadas al uso de ventiladores y las infecciones de vías urinarias relacionadas con catéter urinario, de acuerdo con el panorama epidemiológico.

Los pacientes de mayor edad concentran una parte importante de los casos. A nivel nacional, el grupo de 65 años y más acumuló 16 mil 912 infecciones durante el primer semestre, mientras que los menores de un año registraron 7 mil 517. MEDICINA INTERNA, EL ÁREA CON MÁS INFECCIONES Por servicio médico, Medicina Interna fue el área con más infecciones reportadas, con 16 mil 713 casos, seguida de Cirugía General, con 9 mil 467. El panorama de infecciones hospitalarias ocurre mientras en Jalisco se mantiene bajo atención un caso registrado en el Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) del IMSS.

Hace un mes, la Fiscalía General de la República recibió una denuncia relacionada con la muerte de tres bebés que permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del hospital. De acuerdo con autoridades sanitarias, los fallecimientos estuvieron relacionados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.