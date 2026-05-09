Ataque armado en panadería de Tuxpan deja seis heridos; entre ellos dos jóvenes de 18 y 19 años

VERACRUZ, VER.- Un ataque armado ocurrido la tarde de hoy en una carnicería del norte de Veracruz, dejó seis personas heridas: tres mujeres y tres hombres.

Los hechos ocurrieron en pleno centro del puerto de Tuxpan, donde sujetos armados irrumpieron en el negocio y dispararon a clientes y empleados.

Las seis personas, entre ellas dos jóvenes de 18 y 19 años, quedaron en el sitio mal heridas, por lo que fueron trasladados a distintos hospitales de la zona.