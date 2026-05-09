Ataque armado en panadería de Zapopan deja un hombre muerto y cuatro heridos

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México
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    Ataque armado en panadería de Zapopan deja un hombre muerto y cuatro heridos
    La agresión ocurrió alrededor de las 4:30 horas cuando familiares apenas comenzaban su jornada laboral. FOTO: Archivo / Cuartoscuro José Betanzos Zárate

Sujetos armados que viajaban en una camioneta y un vehículo sedán abrieron fuego contra quienes se hallaban afuera del negocio

GDL, JAL .-Luego de recibir múltiples disparos, un hombre murió y cuatro personas más resultaron lesionadas tras un ataque armado registrado durante la madrugada de este sábado en la Colonia El Mante, en Zapopan.

La agresión ocurrió alrededor de las 4:30 horas en una panadería ubicada sobre la Calle Quintana Roo, cerca del cruce con Michoacán, donde familiares apenas comenzaban su jornada laboral cuando fueron atacados a balazos.

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De acuerdo con información recabada en el sitio, sujetos armados que viajaban en una camioneta tipo pick up y un vehículo sedán abrieron fuego contra quienes se encontraban afuera del negocio y después escaparon.

Al arribo de policías municipales encontraron una camioneta Mitsubishi Montero, color gris, modelo 2020, con múltiples impactos de bala, así como un cargador de arma de fuego abandonado sobre la vía pública.

HOMBRE MUERE MIENTRAS RECIBÍA ATENCIÓN MÉDICA

Tres hombres lesionados por disparos fueron trasladados a la Cruz Verde Las Águilas, mientras que otro hombre de 44 años llegó por sus medios al Hospital Arboledas, donde murió mientras recibía atención médica; presentaba tres heridas de bala en abdomen y tórax.

Una mujer que se identificó como la esposa del ahora occiso relató a las autoridades que ella acompañaba a su esposo al salir del domicilio cuando repentinamente escucharon las ráfagas y la víctima ya había sido atacada.

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Además, otro hombre de 25 años resultó lesionado con impactos en el antebrazo y una pierna. Durante las diligencias también fueron localizados otros tres vehículos dañados por los disparos: un Chevrolet negro, un Ford Figo blanco y un Ford Fiesta rojo.

CORPORACIONES RESGUARDARON EL PERÍMETRO

Las investigaciones y peritajes se prolongaron hasta después del amanecer.

En el sitio permanecieron resguardando el perímetro elementos de la Policía de Zapopan, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, estos últimos posteriormente se trasladaron a las inmediaciones de la Cruz Verde donde eran atendidos los heridos.

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Peritos de la Fiscalía del Estado fijaron al menos 49 casquillos e indicios balísticos de distintos calibres, además del cargador asegurado, mientras el Ministerio Público tomó mando y conducción de la carpeta de investigación.

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