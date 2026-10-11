Ataque armado en Tabasco deja tres personas muertas; entre ellas una menor de edad

VILLAHERMOSA, TAB.- Un ataque armado perpetrado la madrugada de este domingo al interior de un domicilio en la comunidad de Taxco, municipio de Nacajuca, dejando un saldo de tres personas sin vida, entre ellas una menor de edad. De acuerdo con el reporte de la Policía Estatal, los hechos ocurrieron cerca de las 03:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle principal de la localidad, frente a una tienda de abarrotes.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como un hombre de 46 años, una mujer de 42 y una adolescente de 13 años. SE DESCONOCE EL MÓVIL DEL TRIPLE HOMICIDIO El padre de una de las víctimas, señaló a las autoridades que tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego observaron a dos presuntos responsables huir del lugar. Al ingresar al inmueble para verificar la situación, se percataron de la escena del crimen y avisaron a las autoridades.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio para realizar el acordonamiento y resguardo de la zona, sin que se conozcan las causas del triple homicidio. Posteriormente, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentaron en el lugar para recabar los primeros indicios e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

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