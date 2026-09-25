La Barredora está ‘mermada y partida en dos’, asegura Harfuch desde Tabasco

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    La Barredora está ‘mermada y partida en dos’, asegura Harfuch desde Tabasco
    La Barredora es el grupo delictivo liderado por Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López. SSPC

El titular de la SSPC destacó las detenciones de integrantes de grupos criminales en la entidad, incluyendo de La Barredora

TABASCO.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que “La Barredora” está muy mermada en Tabasco, al grado de estar partida en dos, en la cual “El Prada” y “La Mosca”, se disputan el control del grupo criminal que fue liderado por Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso por asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravada.

“Está muy mermada esa organización, prácticamente está partida en dos. Primero se partió en cuatro, mencionamos todas las detenciones que se han realizado y ahorita está partida en dos, con un sujeto apodado El Prada y otro de otro lado que se llama La Mosca”, reveló esta mañana el funcionario.

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Durante la conferencia matutina de este viernes 25 de septiembre realizada desde Villahermosa, Tabasco, García Harfuch destacó las detenciones de integrantes de grupos criminales en la entidad, incluyendo de La Barredora, grupo delictivo liderado por Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en el gobierno del morenista Adán Augusto López. En ese sentido, descartó que se hayan cambiado o despedido a elementos de seguridad y agregó que la policía estatal ha realizado detenciones relevantes.

“Ha habido muchísimas detenciones y quiero también mencionar que el esfuerzo que ha hecho la policía estatal, los policías de aquí de Tabasco, no es que se haya detenido a ciertos mandos de los que fueron de la Secretaría y cambió toda la policía, de ninguna manera, son los mismos policías valientes de aquí de Tabasco, que con un cambio de mando y una instrucción distinta, cuando la señora presidenta informó el reforzamiento, son ellos los que han también combatido al crimen organizado aquí mismo”, afirmó.

BERMÚDEZ REQUENA ASEGURA QUE NUNCA PARTICIPÓ EN LOS HECHOS QUE SE LE ACUSAN

El 13 de agosto pasado, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, supuesto líder de “La Barredora”, manifestó en una carta dirigida a la opinión pública y difundida por Víctor Hugo Arteaga de Xpectro FM, que es inocente porque nunca participó en los hechos que se le acusan.

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El exfuncionario, conocido también como “El Abuelo” o “Comandante H” y con supuestos nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) resaltó que existe una persecución política y mediática en su contra que ha vulnerado su reputación.

También en agosto pasado, autoridades federales detuvieron en Hidalgo a Jorge Luis de la Cruz León, alias “Koki”, líder del grupo delictivo “Pueblo Unido” y objetivo prioritario en Tabasco, junto a dos de sus operadores, Ángel de Jesús de la Cruz León, alias “Chino” y Jhosmark de Jesús de la Cruz Francisco.

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De acuerdo con las investigaciones “Koki” cuenta con dos órdenes de aprehensión por asociación delictuosa y robo a casa habitación, además fue operador de Ulises Pinto Madera, alias “El Pinto” o “El Mamado”, integrante de “La Barredora”, detenido en julio de 2025.

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