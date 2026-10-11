Huracán ‘Simón’: Despliegan más de 22 mil elementos en costas de cuatro estados

CDMX.- Derivado de los efectos que genera el huracán Simón en las costas del Pacífico mexicano, las autoridades federales coordinan las acciones preventivas que se desarrollan en campo para salvaguardar la integridad de las personas y reducir riesgos. Además, se mantiene desplegada una fuerza de tarea integrada por 22 mil 589 elementos, apoyados con mil 470 vehículos, 323 equipos de maquinaria pesada y 18 aeronaves, que permanecen listas para responder de manera inmediata donde sea necesario.

Las secretarías de Marina (Semar) y Defensa Nacional (Defensa) señalaron que mantienen activos el Plan Marina y el Plan DN-III-E, respectivamente, fortaleciendo las capacidades de prevención, auxilio y atención a la población.

PROTECCIÓN CIVIL ENCABEZA ACCIONES OPERATIVAS En tanto la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezan las acciones operativas desde los Puestos de Comando instalados en Puerto Vallarta y Cihuatlán, Jalisco, así como como en Manzanillo, Colima. Desde estos centros se da seguimiento permanente a la evolución del fenómeno y se articula la respuesta interinstitucional en territorio, mediante recorridos de perifoneo, visitas domiciliarias y la difusión de medidas de autoprotección, con el propósito de que las familias cuenten con información oportuna para tomar decisiones preventivas y resguardar su seguridad.

Además, se realizaron supervisiones en refugios temporales para verificar sus condiciones de operación, disponibilidad de servicios básicos y medidas sanitarias, garantizando espacios seguros para quienes requieran resguardo preventivo.

SUSPENDEN ACTIVIDADES NO ESENCIALES EN 24 MUNICIPIOS Como parte de las medidas de protección se suspendieron actividades no esenciales en 24 municipios prioritarios de las cuatro entidades, además de mantenerse recorridos de vigilancia en zonas de riesgo, playas y áreas costeras, donde se registra incremento de oleaje y procesos de erosión asociados al fenómeno. En Jalisco se efectuó la evacuación preventiva de 80 personas de la comunidad de Yelapa mediante el ferry “Islas Marías 1”. También continúa el monitoreo del río Marabasco y se aplicaron medidas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. La entidad cuenta con 54 refugios temporales, donde permanecen resguardadas 256 personas de un total de 321 evacuadas.

En Colima, las acciones se concentraron en localidades costeras como Boca de Pascuales, en Tecomán, donde gran parte de la población decidió resguardarse con familiares. La Semar instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar trabajos preventivos y de protección de infraestructura estratégica. Además, seis refugios temporales brindan atención a 143 personas que fueron evacuadas de manera preventiva.

REFUERZAN VIGILANCIA EN FRANJA COSTERA DE MICHOACÁN En Michoacán se reforzó la vigilancia en la franja costera comprendida entre Punta San Telmo y Lázaro Cárdenas, manteniendo monitoreo permanente de cauces y escurrimientos. En la entidad permanecen habilitados 39 refugios temporales para atención de la población en caso de ser necesario. En Nayarit operan 15 refugios temporales que actualmente brindan atención y resguardo a 115 personas evacuadas de manera preventiva en municipios prioritarios.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) desplegó personal y maquinaria especializada para la atención de la red carretera y aplicó medidas preventivas en instalaciones aeroportuarias ubicadas en zonas de riesgo. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza recorridos e inspecciones permanentes en la infraestructura eléctrica para agilizar la recuperación del servicio en caso de afectaciones, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia constante de ríos, arroyos y presas para identificar oportunamente cualquier situación que represente riesgo para la población. En el sector salud se activaron protocolos de protección para la infraestructura hospitalaria, asegurando la disponibilidad de personal médico, medicamentos y servicios de emergencia. Como medida preventiva, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suspendió la consulta externa en las Unidades de Medicina Familiar No. 170 y 179 de Jalisco, manteniendo la atención de urgencias y los servicios médicos de manera ininterrumpida.

PIDE PC RESGUARDO TOTAL ANTE IMPACTO DEL HURACÁN “SIMÓN” La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó a la población de los municipios costeros de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán a permanecer en resguardo total y evitar salir de sus viviendas o refugios hasta que las autoridades emitan el aviso oficial de que el peligro ha terminado. A través de un comunicado, explicó que la proximidad del huracán “Simón” al Pacífico central mantiene condiciones de riesgo severo que exigen la corresponsabilidad de la ciudadanía y recordó que la prioridad absoluta es salvaguardar la vida y la integridad de todas las familias. Destacó que para quienes habitan en las zonas costeras y regiones con afectación directa por el paso del huracán “Simón” en el Pacífico, es fundamental tener presente que, durante la trayectoria del fenómeno, existe la posibilidad de que el centro del ciclón cruce de manera temporal sobre su localidad.

Enfatizó que la fuerza del viento y la lluvia cesan de forma repentina y engañosa, generando una aparente calma que no significa que el peligro haya terminado, sino que la estructura del meteoro está cruzando, para dar paso poco después a vientos intensos que soplarán con fuerza en sentido opuesto. Por ello, resaltó que bajo ninguna circunstancia se debe abandonar el hogar o el refugio temporal, ni acudir a la zona costera, playas o la vía pública a tomar fotografías, grabar videos o curiosidades y afirmó que la protección de vida humana depende de mantenerse estrictamente a resguardo hasta que las autoridades competentes confirmen que el riesgo ha concluido por completo.

Temas

Ciclones huracanes operativos

Localizaciones

Colima Jalisco Michoacán

Organizaciones

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