Ataque armado tras partido de futbol en Irapuato deja cuatro muertos y tres heridos

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México
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    Ataque armado tras partido de futbol en Irapuato deja cuatro muertos y tres heridos
    Cuatro futbolistas fueron asesinados y otros tres resultaron gravemente heridos tras ser perseguidos por hombres armados. FOTO: ESPECIAL

La agresión ocurrió la noche del 19 de agosto, cuando los jóvenes regresaban a sus viviendas después de participar en un partido de futbol amateur.

Un ataque armado contra un grupo de futbolistas dejó un saldo de cuatro personas muertas y tres más heridas de gravedad en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

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La agresión ocurrió alrededor de las 21:15 horas del 19 de agosto de 2026, luego de que los deportistas terminaran un partido de futbol amateur en la comunidad Ejido de Malvas.

Los jóvenes habían viajado desde la comunidad El Carrizal hasta Malvas para participar en el encuentro. Al finalizar el partido, abordaron sus motocicletas para regresar a sus viviendas, pero fueron perseguidos por grupos armados.

Los ataques ocurrieron en dos puntos

De acuerdo con la información disponible, los agresores atacaron a los futbolistas en dos puntos de la comunidad.

El primer hecho ocurrió sobre la calle Principal de Malvas, donde tres hombres fueron asesinados y otro resultó herido. La Fiscalía General del Estado identificó a dos de las víctimas mortales como José y Eduardo, mientras que reservó la identidad del joven lesionado.

Posteriormente, otro de los deportistas fue alcanzado por hombres armados en el mismo poblado. La víctima perdió la vida sobre la carretera Querétaro-Irapuato, a la altura del puente vehicular de Malvas.

En este segundo punto del ataque, otros dos jóvenes resultaron heridos, por lo que el saldo de la agresión fue de cuatro personas asesinadas y tres lesionadas.

Guardia Nacional resguarda las zonas

Elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en llegar a los lugares donde ocurrieron los ataques y establecieron un perímetro de seguridad para preservar las escenas.

Paramédicos de Protección Civil municipal atendieron a uno de los lesionados y posteriormente lo trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica.

Más tarde arribaron agentes de Investigación Criminal acompañados por peritos criminalistas, quienes realizaron las diligencias correspondientes en los puntos donde ocurrieron las agresiones.

Durante el procesamiento de las escenas fueron recolectados elementos balísticos que serán integrados a las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Fiscalía investiga el ataque en Irapuato

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados por personal del Servicio Médico Forense para realizar las necropsias correspondientes y continuar con el proceso de identificación legal.

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Hasta el momento, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los ataques, identificar a los responsables y establecer el móvil de la agresión contra los futbolistas.

El caso ocurre después de que los jóvenes participaran en un partido de futbol amateur y cuando se dirigían de regreso a sus hogares.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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