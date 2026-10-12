Ataques armados en Tula dejan un muerto y dos heridos, informa la Fiscalía de Hidalgo

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    Ataques armados en Tula dejan un muerto y dos heridos, informa la Fiscalía de Hidalgo
    En la localidad de El Llano un hombre fue atacado a balazos afuera de un establecimiento de comida. Cuartoscuro

La Policía Municipal recibió dos reportes relacionados con agresiones por arma de fuego

PACHUCA, HGO.- Una persona sin vida y dos más lesionadas por arma de fuego fue el saldo de dos incidentes registrados en el municipio de Tula de Allende, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Según se informó, la Policía Municipal recibió dos reportes relacionados con agresiones por arma de fuego. En el primer caso, atendió una llamada de auxilio en la localidad de El Llano.

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En ese lugar se reportó que una persona había sido atacada a balazos afuera de un establecimiento de comida, por lo que agentes municipales acudieron para verificar los hechos. Al arribar, localizaron el cuerpo de un hombre sin vida dentro de una camioneta.

NO HAY DETENIDOS POR LOS ATAQUES

La víctima presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego, de acuerdo con la corporación policiaca. El hallazgo fue notificado a las autoridades estatales para iniciar las diligencias correspondientes.

En otro hecho, se tuvo conocimiento del ingreso de dos personas con heridas de bala a una clínica para recibir atención médica. El ataque ocurrió en la localidad de El Damú, donde los dos hombres fueron agredidos a balazos.

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Los reportes señalan que no hay personas detenidas por ninguno de los dos casos y que se desconocen las circunstancias que motivaron ambas agresiones.

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