Denuncian a gobernador de Oaxaca, funcionarios de su Gabinete y legisladores, ante la FGR por delincuencia organizada

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México
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    Denuncian a gobernador de Oaxaca, funcionarios de su Gabinete y legisladores, ante la FGR por delincuencia organizada
    La querellante pidió a la Fiscalía indagar a los denunciados por su presunta relación con el crimen organizado en el tráfico de huachicol, secuestro y extorsión. Cortesía

La querella implica a legisladores, como el senador morenista Antonino Morales Toledo, y autoridades municipales

CDMX.- La agrupación política nacional México Nuevo presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, por su presunta responsabilidad en diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avanza-en-comisiones-del-senado-reforma-para-prohibir-celulares-en-las-aulas-MO24089588
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Sofía Castro Ríos, presidenta de la agrupación en Oaxaca, se presentó este mediodía en la sede de la FGR en la Ciudad de México, en la Colonia Doctores, para denunciar también a legisladores como el senador morenista Antonino Morales Toledo y a funcionarios y autoridades municipales.

Sofía Castro Ríos, presidenta de la agrupación en Oaxaca, se presentó este mediodía en la sede de la FGR en la Ciudad de México, en la Colonia Doctores, para denunciar también a legisladores como el senador morenista Antonino Morales Toledo y a funcionarios y autoridades municipales.

PIDEN INDAGAR A FUNCIONARIOS POR DIVERSOS DELITOS

Con base en notas periodísticas, la querellante pidió a la FGR indagar a los denunciados por su presunta relación con el crimen organizado en el tráfico de huachicol, secuestro, extorsión, desvíos de recursos públicos, lavado de dinero y ejercicio ilícito del servicio público.

“Oaxaca no puede estar sometido a un hecho como los que han han venido investigando y para eso hemos acudido a hacer el uso de nuestro derecho y de nuestra garantía como oaxaqueña para poder presentar denuncia porque no podemos permitir que una investigación que ya bien hecha por un medio o por un conjunto de medios que están documentando hechos y actos, pues los oaxaqueños seamos ajenos a una problemática como es el tema número uno, que es la inseguridad”, dijo la representante de la organización política que dirige Ulises Ruiz, también exgobernador de Oaxaca.

PIDEN INDAGAR A FUNCIONARIOS POR DIVERSOS DELITOS

Con base en notas periodísticas, la querellante pidió a la FGR indagar a los denunciados por su presunta relación con el crimen organizado en el tráfico de huachicol, secuestro, extorsión, desvíos de recursos públicos, lavado de dinero y ejercicio ilícito del servicio público.

“Oaxaca no puede estar sometido a un hecho como los que han han venido investigando y para eso hemos acudido a hacer el uso de nuestro derecho y de nuestra garantía como oaxaqueña para poder presentar denuncia porque no podemos permitir que una investigación que ya bien hecha por un medio o por un conjunto de medios que están documentando hechos y actos, pues los oaxaqueños seamos ajenos a una problemática como es el tema número uno, que es la inseguridad”, dijo la representante de la organización política que dirige Ulises Ruiz, también exgobernador de Oaxaca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/naviera-ultramar-y-filiales-acumulan-alertas-de-la-uif-por-huachicol-fiscal-y-maritimo-FO24088519
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Oaxaca ha venido repasando este grado de dificultad y en el cual se han puesto en riesgo la vida de muchos oaxaqueños, porque estamos gobernados por no solo cárteles, sino por personas que llegaron al poder y que en lugar de servirle a Oaxaca, no solo están denigrando Oaxaca”.

“LE TOMAMOS LA PALABRA” A LA FISCAL: CASTRO RÍOS

Castro expuso que tan sólo en los últimos días, derivado del clima de inseguridad y de los delitos de extorsión, se han llevado a cabo 30 cateos en la capital y el interior del estado.

“La Fiscal (General de la República, Ernestina Godoy) el día de antier fue a Oaxaca y dijo que iba a escuchar a los oaxaqueños. Escuchar a los oaxaqueños no basta simplemente oírlos. Si se requiere denuncia, le estamos tomando la palabra”, comentó.

Oaxaca ha venido repasando este grado de dificultad y en el cual se han puesto en riesgo la vida de muchos oaxaqueños, porque estamos gobernados por no solo cárteles, sino por personas que llegaron al poder y que en lugar de servirle a Oaxaca, no solo están denigrando Oaxaca”.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-dialoga-en-palacio-nacional-con-pueblos-y-comunidades-indigenas-y-afromexicanas-HO24088168
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“Los informes periodísticos señalan claramente y contundentemente el senador de la República de mayoría en Oaxaca, que se llama Antonino Morales. y es conocido por todos los oaxaqueños, sobre todo en la región del Istmo, de Tehuantepec, de donde él viene, la actividad a la cual se dedica”.

DESCARTA QUE DENUNCIA SEA UN ACTO POLÍTICO

La también exlegisladora y exdelegada de la Sedatu rechazó que su denuncia sea un acto político, aunque admitió que en su momento participará en la contienda por la Gubernatura de Oaxaca, en el 2027.

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”Por supuesto que en su momento, cuando los tiempos vengan, habré de levantar la mano. Pero, por hoy, me interesa que los oaxaqueños sepan que tienen una voz que habla claro, que habla fuerte, que ha combatido históricamente la corrupción, enfrentando al régimen y hoy no será la excepción”, dijo.

”Por supuesto que en su momento, cuando los tiempos vengan, habré de levantar la mano. Pero, por hoy, me interesa que los oaxaqueños sepan que tienen una voz que habla claro, que habla fuerte, que ha combatido históricamente la corrupción, enfrentando al régimen y hoy no será la excepción”, dijo.

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