Escuinapa enfrenta alerta por huracán ‘Simón’ sin coordinador de PC, tras asesinato del titular

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México
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    Escuinapa enfrenta alerta por huracán ‘Simón’ sin coordinador de PC, tras asesinato del titular
    Jesús Antonio López Bibriesca fue asesinado ayer, horas después de participar en recorridos preventivos por la emergencia del huracán. Cortesía

El funcionario supervisó albergues y zonas vulnerables junto al alcalde Víctor Manuel Díaz Simental

CULIACÁN, SIN.- El alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, dijo que aún no se tiene un perfil de la persona que ocupará el cargo de coordinador de Protección Civil (PC) que quedó acéfalo con el asesinato del titular, Jesús Francisco López Bribiesca, en virtud que se encuentran en medio de una alerta por el huracán Simón que amenaza las costas.

Lamentó el homicidio de otro de sus funcionarios quien en forma reciente había tomado posesión del cargo y mantenía el enlace con autoridades federales y estatales, en el seguimiento del fenómeno natural que se desplaza en categoría dos en el Pacífico.

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Señaló que la Fiscalía General del Estado investiga el asesinato de López Bribiesca, quien recién había retornado a la cabecera municipal luego de estar presente en una reunión con diversas autoridades que le dan seguimiento al comportamiento de “Simón”.

“SIMÓN” TOCARÍA TIERRA EL PRÓXIMO JUEVES

Dio a conocer que ante la ausencia de este funcionario en una alerta preventiva que se tiene, el que tiene el control y los mandos, es el titular de Protección Civil del Estado, Roy Navarrete Cuevas, por lo que se mantienen atentos a sus instrucciones, ante los recientes pronósticos de que este fenómeno puede tocar tierras sinaloenses el próximo jueves.

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Víctor Díaz externó que se cuenta con los albergues provisionales equipados y listos para ser activados en caso de una emergencia, ya que se tienen pronósticos de intensas lluvias en los próximos días.

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