Escuinapa enfrenta alerta por huracán ‘Simón’ sin coordinador de PC, tras asesinato del titular

CULIACÁN, SIN.- El alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, dijo que aún no se tiene un perfil de la persona que ocupará el cargo de coordinador de Protección Civil (PC) que quedó acéfalo con el asesinato del titular, Jesús Francisco López Bribiesca, en virtud que se encuentran en medio de una alerta por el huracán Simón que amenaza las costas.

Lamentó el homicidio de otro de sus funcionarios quien en forma reciente había tomado posesión del cargo y mantenía el enlace con autoridades federales y estatales, en el seguimiento del fenómeno natural que se desplaza en categoría dos en el Pacífico.